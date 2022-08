Plebiscito: Boric arremete contra “parte de la derecha” por cuestionar al Servel y los compara con actuar de Trump y Bolsonaro

El Presidente, Gabriel Boric volvió a cuestionar a “parte” de la derecha chilena por sus críticas al Servicio Electoral (Servel) de cara al plebiscito del 4 de octubre.

Durante las últimas semanas algunos parlamentarios del bloque opositor han levantado una serie de cuestionamientos al organismo, como la presunta inclusión en padrones electorales de personas fallecidas.

Frente a dicha situación, la noche de este jueves el Mandatario ocupó sus redes sociales para defender al organismo liderado por Andrés Tagle. “Intento de parte de la derecha de deslegitimar al Servel para acusar fraude en caso de que el resultado no sea el que esperan es de manual de quienes desconfían de la democracia”, escribió anoche.

Una defensa que reiteró este viernes, donde fue más allá y comparó el actuar de parte de la derecha con lo realizado por el actuar Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el exMandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hay un sector de la derecha que está siguiendo el manual tradicional de quienes no confían, de quienes no creen en la democracia que es cuestionar a los organismos escrutadores para tratar de cuestionar los resultados si estos no les favorecen”, indicó al ser preguntado por prensa regional durante su gira en tren por la zona centro sur del país.

En esa misma línea, el Mandatario chileno agregó que “esto es muy típico, lo está haciendo Bolsonaro en Brasil, lo hizo Trump en EE.UU.”.

“Como Presidente de Chile respaldo de manera irrestricta la institucionalidad electoral chilena, en particular al Servel, como gobierno de Chile nos vamos a encargar de que los resultados del plebiscito del 4 de septiembre se hagan respetar. Confío en la sabiduría del pueblo de Chile”, cerró Boric.