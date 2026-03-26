Polémica por referencia a “los pantalones” del timonel de la Cámara desata furia del FA y activa posible censura

Un diputado multado por no respetar el reglamento en el uso de su palabra y enemistades entre bloques y también al interior de bandos políticos dejó en la Cámara de Diputados la tramitación del proyecto de combustibles.

No es el único efecto. Otro coletazo de aquella álgida discusión legislativa son las conversaciones que se están realizando entre bancadas de oposición para pedir la destitución (censura) de la mesa directiva de la Cámara que preside el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Aunque la idea de censurar al presidente y a los vicepresidentes de la corporación (reglamentariamente la acción se denomina reclamación de la conducta de la mesa) venía rondando hace semanas, la discusión de la ley de combustibles generó una oportunidad para ciertos sectores de la oposición.

El miércoles en la noche, si bien el espacio de discursos fue reducido en la Cámara, igualmente hubo confrontaciones tras algunos discursos aireados, de lado y lado, en particular de los diputados Francisco Orrego (RN) y Consuelo Veloso (Frente Amplio).

En particular, las palabras de Orrego motivaron el reclamo de las bancadas de izquierda que exigieron al presidente de la Cámara que hiciera un llamado al orden (medida disciplinaria).

“Señor presidente, póngase los pantalones”, le espetó la diputada Emilia Schneider (FA).

Alessandri le contestó que le había aplicado a Orrego medidas que se traducirán en una multa. No obstante, agregó un comentario polémico. “Respecto de los pantalones. No hay problema que lo venga a verificar, que están bien puestos”, dijo el legislador UDI.

Ello motivó que Veloso llegara rápidamente hasta la testera para reprocharle el comentario. A lo que Alessandri, sin percatarse de su micrófono estaba encendido, le contestó: ¿Y lo que me dijo ella?”.

Además de las bromas que generó el especiado intercambio de palabras entre Alessandri y Schneider, varias diputadas del Frente Amplio se declararon molestas por la respuesta del gremialista, a quien además le cuestionan un manejo permisivo de la sala, especialmente cuando legisladores de la derecha se exceden en sus discursos.

“No es la primera vez, durante estas semanas, que hemos hecho el punto al presidente de la Cámara para que tome medidas y llame al orden de manera efectiva cada vez que se incumple el reglamento. Y hemos visto cierta tendencia al respecto. Además, se hicieron declaraciones graves de su parte que también vamos a evaluar qué medidas vamos a tomar al respecto”, señaló en tono amenazante la diputada Constanza Schönhaut (Frente Amplio).

Aunque en el mismo frenteamplismo creen que el incidente no amerita una escalada, especialmente las mujeres de la bancada plantean que debiera haber una acción severa.

Esta mañana, el diputado Luis Cuello (PC) dijo que la posible censura es un tema a estudiar por los jefes de bancada.

Esta oportunidad, no obstante, tiene otro trasfondo político, ya que hay legisladores del PDG y del PPD que vienen planteando la posibilidad de buscar la destitución de toda mesa a modo de castigar exclusivamente al diputado Felipe Camaño (Ind. DC), quien hoy ejerce como vicepresidente, luego de que se desmarcara de su sector y apoyara a Alessandri el pasado 11 de marzo.

Según el reglamento de la Cámara, no se puede censurar a solo una autoridad, y cualquier reclamación afecta simultáneamente al presidente de la institución y a los dos vicepresidentes.

Para lograr exclusivamente el castigo de Camaño, legisladores del PDG y el PPD le han ofrecido a los republicanos y a los libertarios que apoyen la censura de la mesa, con el compromiso de volver a elegir a Alessandri y a la diputada Ximena Ossandón (RN) como segunda vicepresidenta. Y en reemplazo del independiente DC, elegir a un parlamentario de derecha.