Presidente de la UDI critica respuesta de Arredondo por financiamiento al Excéntrico Fest y pide explicaciones a Boric

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, criticó este domingo la respuesta dada por la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, a la polémica generada por el financiamiento entregado por esta cartera al "Excéntrico Fest".

Durante esta semana se conoció que el mencionado evento, que se desarrolla desde 2019 y donde se exhiben obras de cine pornográfico y se realizan conversatorios sobre el tema, habría obtenido en 2025 un Fondo de Fomento Audiovisual por un total de $64.920.700, el que habría sido utilizado para su versión del 2026, desarrollada en enero pasado en Valparaíso.

Conocido el hecho, la oposición cargó contra la ministra Arredondo. Mientras parlamentarios de la UDI solicitaron la renuncia de la secretaria de Estado, el diputado Eduardo Durán (RN) ingresó un oficio a Contraloría para que se pronuncie sobre el financiamiento al festival.

Así las cosas, durante la jornada del sábado, la actriz respondió ante las críticas de la oposición. "Las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura, justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno. Lo que queda claro de esta polémica es que algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura", declaró la ministra a través de X.

La ministra de Cultura, Carolina Arredondo Dedvi Missene

Sin embargo, la respuesta no resultó satisfactoria para el líder del gremialismo.

Para Ramírez, las explicaciones de la jefa de la cartera serían “una pobre respuesta” y no explicarían “el fondo de por qué su ministerio se gasta la plata en cervezas y en películas porno” .

“Para la bancada de diputados de la UDI, la ministra no es relevante y debería renunciar por respeto a los damnificados por los incendios”, cargó el diputado.

“Nosotros esperamos una respuesta del Presidente Gabriel Boric para saber cual es su postura como primera autoridad de la República, respecto a esta materia”, agregó Ramírez.

Finalmente, para el presidente de la UDI el Mandatario “no sólo está para hablar lo que él quiera, sino debe hacerse cargo de una chambonada más de su gobierno”.