    Ministra Arredondo acusa intentos de "quitar recursos y justificar recortes en cultura" tras críticas al Excéntrico Fest

    Desde la UDI y otros representantes de la oposición cuestionaron el financiamiento al festival por medio de un Fondo de Fomento Audiovisual. La instancia internacional estaba centrada en el cine para adultos, donde además de la exhibición de obras pornográficas también se realizaron conversatorios sobre el tema.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Arredondo acusa intentos de "quitar recursos y justificar recortes en cultura" tras críticas al Excéntrico Fest

    La ministra de Cultura, Carolina Arredondo, salió este sábado al paso de las críticas tras conocerse el financiamiento que le entregó la cartera a los organizadores del Excéntrico Fest, una muestra internacional centrada en el cine para adultos.

    El evento se habría desarrollado durante el mes de enero en la ciudad de Valparaíso. La instancia se habría adjudicado en 2025 un Fondo de Fomento Audiovisual por un total de $64.920.700.

    El festival era descrito como una instancia para "cuestionar el estigma de la creación de pornografía, reivindicando su valor artístico, político, terapéutico, libidinal, pedagógico y comunitario“.

    En la versión de este año se presentaron un total de 89 obras de 15 países. En un comunicado por parte de la organización del evento, detallaron que iniciaron con la instancia en 2019 y que “la muestra ha convocado a más de 5.000 personas mayores de edad y programado más de 400 obras de más de 30 países”.

    Conocida la situación, desde la oposición criticaron los criterios para haber entregado financiamiento a esta instancia.

    Desde la UDI, los diputados Gustavo Benavente y Hotuiti Teao llamaron a la renuncia de la ministra Arredondo. “Hay miles de familias durmiendo a la intemperie, sufriendo las inclemencias del tiempo por los incendios que arrasaron sus vidas y sus viviendas en el sur del país y en Viña del Mar, mientras usted se da el gusto de financiar cine porno“, criticaron los parlamentarios.

    Por otro lado, el diputado Eduardo Durán (RN) ingresó un oficio a Contraloría para que se pronuncie respecto al financiamiento al Excéntrico Fest. “El Gobierno tiene que explicar por qué y cómo se usaron recursos públicos para financiar este proyecto. Aquí no hay espacio para ambigüedades, estamos hablando de plata fiscal y de decisiones administrativas que deben ajustarse estrictamente a la ley y a las bases de los concursos”, explicó Durán.

    La respuesta de Arredondo

    Durante la tarde de este sábado, la ministra Arredondo respondió a las críticas desde la oposición a través de una publicación en redes sociales.

    Respecto al financiamiento a la instancia, la actriz señaló: "Las autoridades políticas no evalúan fondos en cultura, justamente para que estos no dependan de la mirada política del gobierno de turno".

    Además de lo anterior, también criticó el desarrollo mismo de la polémico. “Lo que queda claro de esta polémica es que algunos vienen a cuestionarlo todo para intentar quitar recursos y justificar recortes en cultura”, cargó la secretaria de Estado.

    Más sobre:Ministerio de las CulturasCarolina ArredondoFestival de cine pornoGustavo BenaventeHotuiti TeaoEduardo DuránExcéntrico Fest

