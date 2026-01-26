SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    En el encuentro en Panamá además expondrán otros chilenos, como el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. En su gira internacional por Centroamérica y el Caribe, Kast estuvo este domingo en República Dominicana y este lunes se trasladará a El Salvador.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson

    El miércoles, entre las 08.45 y las 11.05 hora local -06.45 a 09.45 de Chile-, José Antonio Kast expondrá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, en Panamá.

    El encuentro fue organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (también conocido como la CAF, por su antiguo nombre de Corporación Andina de Fomento), fundado en 1970 para promover el desarrollo sostenible y la integración regional. Esta entidad está compuesta por 23 países de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal.

    El hito se transformará en el debut de Kast como presidente electo en cumbres internacionales. En esta oportunidad, además, coincidirá como orador con diversos presidentes en ejercicio, entre ellos Lula Da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro de Colombia.

    Además de ellos estarán mandatarios como Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador, Bernardo Arévalo de Guatemala, y el anfitrión panameño José Raúl Molino.

    Con los dos últimos, el mandatario electo chileno ya concretó encuentros.

    En el foro, además, expondrán otros chilenos, como el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; la presidenta de la CPC, Susana Jimenéz; el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

    A la cita regional asistirá un número significativo de parlamentarios chilenos, como también políticos de otros países del continente.

    La gira por el Caribe

    En el marco de su gira por Centroamérica y el Caribe, este domingo Kast, en compañía del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llegó hasta la frontera entre dicho país y Haití.

    Allí revisó la barrera que se instaló con el objetivo de controlar la inmigración ilegal. Luego participó de la inauguración de un hospital en Dajabón, municipio de República Dominicana.

    También brindó un breve punto de prensa, donde valoró el viaje. “Quiero agradecer al presidente por haber dispuesto las medidas para poder conocer en terreno lo que ustedes han hecho y mostrarnos lo que es una parte del control fronterizo, que consiste en la construcción de una verja con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico de todo tipo como de control físico, con un despliegue importante del Ejército”.

    “Ayer también nos explicaron cómo es el control del flujo migratorio y la colaboración que se presta desde República Dominicana hacia Haití, incluso con la utilización de zonas francas radicadas en República Dominicana que permiten traspasar la fabricación de ciertos bienes a Haití y con ello colaborar a la economía haitiana”, agregó.

    Luego sostuvo: “Para nosotros también es un tema de aprendizaje todo el tema de las relaciones comerciales que se producen en las fronteras".

    “Eso es algo que nosotros también podríamos estudiar. No estamos diciendo que vamos a hacer lo mismo, pero uno se abre a pensar en situaciones en la frontera, donde está la frontera viva, donde están los habitantes, de poder integrar de mejor manera, resguardando nuestra situación fitosanitaria, que es distinta a la que tienen acá”, aseveró.

    Por su parte, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, al ser consultada sobre si la implementación de una zanja es una opción en Chile, respondió: “Eso es una decisión que tendría que tomar el presidente en atención a la realidad, como lo ha dicho, de nuestro país. Estamos evaluando la mejor alternativa, pero sí quiero dejar claro que lo que importa es adoptar medidas tecnológicas y físicas para darles seguridad a las personas que viven en nuestro país”.

    Visita al Cecot, la cárcel de Bukele

    Con todo, este lunes el mandatario electo de Chile continuará con su gira y se trasladará hasta El Salvador.

    Allí visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la denominada megacárcel impulsada por el gobierno de Nayib Bukele como eje de su política de seguridad.

    De forma paralela, la futura primera dama de Chile, María Pía Adriasola, se reunirá con su par de El Salvador, Gabriela Bukele.

    Posteriormente habrá una reunión ampliada en la cual se integrarán los futuros ministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores, Trinidad Steinert y Francisco Pérez Mackenna, respectivamente.

    La jornada finalizará con una cena de honor al presidente electo, a las 19.00 hora local, 22.00 de Chile.

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastEl SalvadorLulaGustavo PetroNayib Bukele

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Senado busca fórmula para resolver conflicto por continuidad de secretario de la corporación

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Corte de electricidad afecta a más de 12 mil clientes en la Región Metropolitana

    Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

    Lo más leído

    1.
    Antonia Orellana: “Una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”

    Antonia Orellana: “Una lección muy importante es que la gente quiere cambios, pero también que pase el camión de la basura”

    2.
    Nominación de Steinert: Elizalde valora que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Nominación de Steinert: Elizalde valora que “haya sido una defensora del levantamiento del secreto bancario”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para cinco regiones de Chile

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos
    Chile

    Trama bielorrusa: Carabineros detiene a exministra Ángela Vivanco tras avance clave en investigación por cohecho y lavado de activos

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Senado busca fórmula para resolver conflicto por continuidad de secretario de la corporación

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes
    Negocios

    Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

    El gran ajuste de los seguros contra incendios en Chile en la última década

    Máximo Pacheco: “Sé que el presidente electo tiene mucho aprecio y reconocimiento al trabajo que yo he hecho”

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad
    Tendencias

    Qué alimentos debes comer para ser un “súper anciano”, según un experto en longevidad

    Cómo es el castillo que Carlos III alquilará para “bodas de lujo y eventos cinco estrellas”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”
    El Deportivo

    Hernán Caputto y el legado de campeón de Esteban González en Coquimbo: “Toca seguir generando gloria con estos jugadores”

    Le gritó al plantel de la UC: la eufórica celebración del Mono Sánchez que terminó a los empujones en la Supercopa

    Tras una infartante tanda de 20 penales: Coquimbo Unido supera a la UC y consigue su primera Supercopa

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro
    Cultura y entretención

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”
    Mundo

    Delcy Rodríguez dice que Venezuela debe convertirse en una “potencia productora de petróleo”

    Obama afirma que el asesinato en Minneapolis es una “tragedia” y que los agentes federales “no están operando de manera legal”

    Rayo cae en medio de manifestación en apoyo a Bolsonaro en Brasilia: se reportan al menos 72 heridos

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur