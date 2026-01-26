Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

El miércoles, entre las 08.45 y las 11.05 hora local -06.45 a 09.45 de Chile-, José Antonio Kast expondrá en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, en Panamá.

El encuentro fue organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (también conocido como la CAF, por su antiguo nombre de Corporación Andina de Fomento), fundado en 1970 para promover el desarrollo sostenible y la integración regional. Esta entidad está compuesta por 23 países de América Latina y el Caribe, además de España y Portugal.

El hito se transformará en el debut de Kast como presidente electo en cumbres internacionales. En esta oportunidad, además, coincidirá como orador con diversos presidentes en ejercicio, entre ellos Lula Da Silva, de Brasil, y Gustavo Petro de Colombia.

Además de ellos estarán mandatarios como Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador, Bernardo Arévalo de Guatemala, y el anfitrión panameño José Raúl Molino.

Con los dos últimos, el mandatario electo chileno ya concretó encuentros.

En el foro, además, expondrán otros chilenos, como el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand; la presidenta de la CPC, Susana Jimenéz; el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD).

A la cita regional asistirá un número significativo de parlamentarios chilenos, como también políticos de otros países del continente.

La gira por el Caribe

En el marco de su gira por Centroamérica y el Caribe, este domingo Kast, en compañía del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llegó hasta la frontera entre dicho país y Haití.

Allí revisó la barrera que se instaló con el objetivo de controlar la inmigración ilegal. Luego participó de la inauguración de un hospital en Dajabón, municipio de República Dominicana.

También brindó un breve punto de prensa, donde valoró el viaje. “Quiero agradecer al presidente por haber dispuesto las medidas para poder conocer en terreno lo que ustedes han hecho y mostrarnos lo que es una parte del control fronterizo, que consiste en la construcción de una verja con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico de todo tipo como de control físico, con un despliegue importante del Ejército”.

“Ayer también nos explicaron cómo es el control del flujo migratorio y la colaboración que se presta desde República Dominicana hacia Haití, incluso con la utilización de zonas francas radicadas en República Dominicana que permiten traspasar la fabricación de ciertos bienes a Haití y con ello colaborar a la economía haitiana”, agregó.

Luego sostuvo: “Para nosotros también es un tema de aprendizaje todo el tema de las relaciones comerciales que se producen en las fronteras".

“Eso es algo que nosotros también podríamos estudiar. No estamos diciendo que vamos a hacer lo mismo, pero uno se abre a pensar en situaciones en la frontera, donde está la frontera viva, donde están los habitantes, de poder integrar de mejor manera, resguardando nuestra situación fitosanitaria, que es distinta a la que tienen acá”, aseveró.

Por su parte, la futura ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, al ser consultada sobre si la implementación de una zanja es una opción en Chile, respondió: “Eso es una decisión que tendría que tomar el presidente en atención a la realidad, como lo ha dicho, de nuestro país. Estamos evaluando la mejor alternativa, pero sí quiero dejar claro que lo que importa es adoptar medidas tecnológicas y físicas para darles seguridad a las personas que viven en nuestro país”.

Visita al Cecot, la cárcel de Bukele

Con todo, este lunes el mandatario electo de Chile continuará con su gira y se trasladará hasta El Salvador.

Allí visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la denominada megacárcel impulsada por el gobierno de Nayib Bukele como eje de su política de seguridad.

De forma paralela, la futura primera dama de Chile, María Pía Adriasola, se reunirá con su par de El Salvador, Gabriela Bukele.

Posteriormente habrá una reunión ampliada en la cual se integrarán los futuros ministros de Seguridad y de Relaciones Exteriores, Trinidad Steinert y Francisco Pérez Mackenna, respectivamente.

La jornada finalizará con una cena de honor al presidente electo, a las 19.00 hora local, 22.00 de Chile.