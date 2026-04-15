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    Rabat detalla que cinco de las ocho solicitudes de indulto recibidas durante el gobierno de Kast son por hechos del estallido social

    El ministro de Justicia señaló ayer en la comisión de Justicia del Senado que mantienen 28 solicitudes de indultos pendientes, de las que 8 habrían sido recibidas durante este primer mes de gobierno de José Antonio Kast.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Rabat detalla que cinco de las ocho solicitudes de indulto recibidas durante el gobierno de Kast serían por hechos del estallido social

    El ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó mayores detalles respecto a las ocho solicitudes de indulto que ha recibido el gobierno de José Antonio Kast desde el inicio de su administración.

    La información fue conocida durante la jornada del martes en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado. En aquella instancia legislativa, Rabat abordó con los senadores los indultos anunciados por el Ejecutivo.

    Al respecto, señaló que “hoy día hay aproximadamente 28 solicitudes de indultos pendientes, existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026 y de las posteriores que serían aproximadamente 8, hay distintas materias no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social".

    En ese contexto, y en conversación con Radio Duna, Rabat fue consultado en particular sobre las ocho solicitudes recibidas durante el actual gobierno.

    Queremos que esta sea una materia que se trate con transparencia, y esa transparencia también se va a utilizar después cuando se dicten las respectivas resoluciones para que tengan fundamentos conocidos. Dentro de las solicitudes de indultos existen vinculadas con situaciones acaecidas en el año 2019, con condenas posteriores, y también de otro tipo”, explicó el secretario de Estado.

    De inmediato, pasó a detallar: “Hay condenados relacionadas con situaciones acaecidas en el estallido social, de esas cinco, y luego hay otras tres en diversos delitos que no están vinculados con esas materias”.

    Por otro lado, también abordó la crítica de la senadora Fabiola Campillai ante un eventual indulto a personas condenadas por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.

    Ayer, la legisladora, enfatizó: “El indulto (a su agresor) sería una burla y una revictimización”. Además, solicitó que el ministerio reciba “a los familiares y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tanto del estallido como también de la dictadura”.

    En ese sentido, Rabat señaló que “las puertas están abiertas para escuchar a todos quienes lo soliciten”.

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