    Política

    Centroizquierda advierte que cita entre el PS, FA y PC complica apuesta por dos bloques opositores

    La reunión de la presidenta del PS con las directivas de los partidos más a la izquierda del espectro político incomodó al resto de la centroizquierda, que ya estaba ilusionada por construir un bloque opositor moderado con los socialistas incluidos. Hay quienes perdieron la paciencia. “No podemos esperar toda la vida al PS", dicen en la DC.

    Cristóbal Fuentes 
    Cristóbal Fuentes
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    No hubo sorpresa, pero sí decepción. Eso generó en la centroizquierda el acercamiento que el jueves por la tarde tuvo la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, con las directivas del FA y el PC.

    La molestia responde a que esos encuentros, en la sede del PS, se dieron cuando no había pasado una semana desde que la misma Vodanovic citó a una reunión de la centroizquierda que destacó por excluir deliberadamente a comunistas y frenteamplistas. Todo con la intención de perfilar una oposición al gobierno de José Antonio Kast separada de ellos.

    El acercamiento no mató la ilusión del sector de separar aguas con el FA y el PC a partir del 11 de marzo, cuando comiencen a ser oposición. Sin embargo, sí abrió una discusión: si ese objetivo puede alcanzarse si el PS, el partido ancla del Socialismo Democrático, no es parte de ese esfuerzo.

    El jefe de bancada de los diputados de la DC, Héctor Barría, reconoce que “es muy importante que el PS esté en el polo de centroizquierda”. Sin embargo, advierte que “no podemos esperar toda la vida al PS, porque tienen un tema interno que resolver. Los más jóvenes quieres seguir con el PS y el FA, mientras la generación que tiene más experiencia quiere volcarse a este nuevo polo de centroizquierda”.

    La reunión citada por Vodanovic que excluyó al FA y el PC evidenció un choque generacional en las filas socialistas. Mientras que la timonel -y varios de los senadores- empujaron distanciarse de los partidos más a la izquierda, los diputados menores de 50 públicamente condenaron la marginación.

    Raya para la suma, Barría es de la idea de que, con o sin el PS, “tenemos que ser capaces de construir una coalición de gobierno, si es que queremos ser gobierno. Ojalá el PS esté acá. Nosotros seguiremos avanzando en construir esa oposición constructiva”.

    Dedvi Missene

    En contraste, el diputado y senador electo del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, considera que la inclusión del PS en el polo de centroizquierda es fundamental.

    “Para nosotros como liberales es prioritario darle importancia y coordinación a un espacio de centroizquierda, desde la DC al PS. Es un espacio natural para nuestros partidos. Pero el PS debe estar y espero sea articulador de este sector. Desde este espacio preferente tendremos que coordinarnos con el resto de la futura oposición", propone Mirosevic.

    Dedvi Missene

    En esa misma línea, el diputado electo DC Álvaro Ortiz sugiere que “es absolutamente necesario potenciar un polo de centroizquierda, pero veo y proyecto ese polo, sobre todo, pensando en una DC que tiene que acercarse al centro político, donde el PS tiene que ser parte también".

    El jueves, tras la reunión con el FA y el PC, la senadora Vodanovic enfatizó que buscarán llegar a la oposición lo más unidos posible. No obstante, no cerró la puerta a que se conformen dos bloques, como han sugerido desde el PPD y la DC.

    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El líder de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), el diputado Jaime Mulet, también se mantiene firme en la idea de diferenciar las oposiciones. “Seguiremos trabajando en una oposición democrática y constructiva (...), diferenciada de la del PC y FA, que ponen énfasis en otras temáticas y usan métodos que en algunas oportunidades no compartimos”, dice el parlamentario reelecto.

    “Ha habido reuniones de líderes de la DC, PPD, FRVS, Partido Liberal y Partido Radical con ese propósito. La idea es invitar también al PS que hoy, aparece en una postura ambigua”, agrega el diputado.

    PABLO VASQUEZ R.

    Días antes del “estallido socialista” evidenciado el 14 de enero, a raíz de la absolución de Claudio Crespo, el PPD Víctor Barrueto organizó una comida en el Centro Vasco, al que llegaron dirigentes de la centroizquierda. Entre ellos, los diputados Soto, Mirosevic, Mulet, Tomás Lagomarsino (radical), Alberto Undurraga (DC), además de dirigentes como el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, entre otros.

    Ahí, de acuerdo a algunos de los presentes, se puso sobre la mesa la necesidad de pensar en una oposición de centroizquierda, incluso si el PS no estuviera disponible a sumarse a ese polo.

    Sin embargo, el fortalecimiento del Socialismo Democrático no deja de ser una meta para varios en el sector. Por ejemplo, el diputado Raúl Soto (PPD), es de la idea de que, sin importar lo que pase con los temas administrativos de la Cámara, “vamos a mantener coordinaciones políticas y legislativas con el resto del progresismo”.

    Eso sí, el expresidente de la Cámara distingue que “en un primer nivel" esa coordinación será con el Socialismo Democrático y, “en un segundo nivel”, con el FA y el PC.

    Desde la misma bancada, el diputado Jaime Araya postula que “repetir la palabra unidad como un mantra es inútil”. En ese sentido, explica: “No hay que hacerle el quite a procesar este fracaso (...). Es fundamental tener una mirada introspectiva, sincera, profunda y, a partir de aquello, volver a construir una mirada. Y con esas claridades buscar establecer relaciones maduras (...). En honor al tiempo y la historia compartida (con el Socialismo Democrático), hay que intentarlo (la reconstrucción de un polo de centroizquierda)“.

    “Quizás lo más útil sea preguntarse qué pasa si nos damos un tiempo (con el FA y el PC)”, agrega Araya.

    Jose Acchiardo

    En la misma bancada hay quienes hacen un llamado a tomar las cosas con calma y abrir espacio a la reflexión. “El PPD, después de una derrota de estas características, no puede reducir su política a la aritmética de partidos. Sin proyecto no hay alianza que movilice. Primero tenemos que construir un proyecto de país, con ideas y principios del progresismo democrático y con identidad propia. Después se verán las coaliciones con quienes compartan esas ideas. Lo demás es volver a una lógica que ya fracasó“, sostiene el diputado electo José Montalva (Ind.-PPD).

    José Montalva

    Por su parte, la también diputada electa Marcela Hernando (Partido Radical) plantea que “hay una voluntad general en la centroizquierda de mantener una oposición unida, constructiva y responsable frente al nuevo escenario político. Más allá de las configuraciones partidarias, el país necesita una oposición que priorice los acuerdos sobre los intereses comunes. Veo difícil que el PS quede al margen de ese proceso, especialmente considerando su rol histórico como articulador de la centroizquierda".

