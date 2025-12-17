SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Reforma política de Elizalde sufre retraso: senadores “díscolos” logran aplazar su votación hasta 2026

    El senador Rojo Edwards enredó los planes del gobierno al pedir postergar la votación en base a una cláusula reglamentaria. La discusión quedó pospuesta para el 6 de enero.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    El ministro Elizalde en la sala del Senado. Claudio Cavalieri

    Bastante nerviosismo había al inicio de la sesión del Senado de este miércoles.

    En tabla estaba la reforma política, impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), que busca “promover la gobernabilidad“, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

    Supuestamente el proyecto tenía una base amplia para ser despachado a la Cámara para su siguiente fase de tramitación. Incluso, el Ejecutivo le había puesto discusión inmediata (urgencia que le puede imprimir el Presidente de la República para que un texto se despache en seis días).

    El problema es que un grupo importante de senadores había iniciado un viaje oficial, relacionado con el Congreso del Futuro, por lo que existía un riesgo de que la iniciativa no alcanzara el quórum de 26 votos necesarios.

    Sin embargo, el senador Rojo Edwards (exrepublicano, exsocialcristiano, ex-RN y en proceso de conformación de su nuevo partido: Libertad) enredó aún más los planes del gobierno al pedir un aplazamiento de la votación en base a una cláusula reglamentaria.

    En vista de la ausencia de legisladores, La Moneda había decidido no renovar la urgencia de la “discusión inmediata”, que venció el martes. Los comités del Senado, en tanto, que tenían otras prioridades para discutir el martes, tampoco se percataron que al trasladar la votación de la reforma política al miércoles, se abría una ventana para que los detractores de la iniciativa pudieran usar herramientas dilatorias.

    Si la “discusión inmediata” hubiera estado vigente, el senador Edwards no habría podido aplazar la votación.

    Al usar la palabra, el mismo parlamentario dio sus razones de fondo para oponerse. “Digamos las cosas como son, Chile requiere mejorar su democracia, terminar la fragmentación, pero tiene que hacerse de manera institucional, porque lo que están haciendo hoy día con este proyecto se llama partidocracia, esto es el poder se concentra en los que están y los desafiantes no tienen ninguna posibilidad”, dijo Edwards, quien planteó que los partidos debieran tener mecanismos institucionales de resolución de controversias para no bloquear candidatos, “aunque no sean amigos de los presidentes de los partidos”.

    La jugada fue acompañada por otros legisladores independientes o que han renunciado a sus partidos por diferencias políticas.

    “Este es un proyecto de ley que deja afuera personas que quieren participar en política, porque los presidentes de los partidos serán los que van a poder resolver si se incluye o se deja sin competir (a un candidato)”, dijo el senador Juan Castro (ex-RN, hoy socialcristiano).

    El senador Karim Bianchi (independiente) fue más allá e hizo reserva de constitucionalidad en contra de la reforma, porque -a su juicio- vulnera la autonomía de las cámaras, infringe la soberanía popular y el carácter representativo y afecta a la libertad de asociación. “Este proyecto no le importa a nadie afuera de esta puerta del Congreso, le importa a unos poquitos que están acá adentro. Cuando se trata de arreglarse a sí mismos, pucha que son rapiditos para legislar, legislan exprés”, añadió el parlamentario de Magallanes.

    El hecho y estas palabras molestaron al gobierno y a los senadores de partidos tradicionales que apoyaban la iniciativa.

    De hecho, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) le enrostró a Edwards que en los últimos años ha pasado por cuatro partidos distintos (RN, Republicanos, PSC y ahora Libertad). “No deja de ser una sorpresa grande, (le digo) al senador Edwards con todo respeto... Cuatro coaliciones, cuatro condiciones es cualquier cosa menos predecible. Uno puede decir que tiene derecho a cambiar, pero cuando uno se autoinstala en esa categoría moral, hay que tener cuidado precisamente con las acciones que él mismo ha demostrado”, dijo el senador gremialista, quien también le contestó Bianchi, señalando que la reforma política sí es una demanda ciudadana.

    El senador Matías Walker (Demócratas), si bien es uno de los detractores de la iniciativa, al menos valoró que se haya aprobado una norma en la Comisión de Gobierno que castiga a los partidos que promueven la violencia. Además, agregó que “el problema de Chile, presidente, no es la fragmentación (de partidos políticos), el problema de Chile es la polarización y eso quedó reflejado en esta segunda vuelta presidencial”, señaló.

    Tras estas palabras, la mesa del Senado, que a esa hora la presidía el senador Iván Moreira (UDI), propuso continuar con el debate el 6 de enero, ya que el Congreso entra en un receso por fiestas de fin de año, que solo será interrumpido por la doble jornada, del lunes 22 de diciembre, para votar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue.

    Más sobre:PolíticaSenadoÁlvaro ElizaldeReformas Políticas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Lo más leído

    1.
    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    Jackson y su autocrítica tras la derrota: menciona Temucuicui, indultos y su gestión en la Segpres como errores

    2.
    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    Unánime: Senado aprueba en general reforma constitucional que crea Consejo de Nombramiento de Jueces

    3.
    La molestia de La Moneda con el relato del “gobierno de emergencia” que instaló Kast

    La molestia de La Moneda con el relato del “gobierno de emergencia” que instaló Kast

    4.
    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    La primera arremetida de la izquierda contra Kast como presidente electo: cuestionan contactos con Israel

    5.
    Boric deja sin piso a proyecto de Ossandón contra “supersueldos” de funcionarios

    Boric deja sin piso a proyecto de Ossandón contra “supersueldos” de funcionarios

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Dónde y a qué hora ver a Twente vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso
    Chile

    Agenda legislativa y reuniones protocolares: el despliegue de Arturo Squella en el Congreso

    Chomali, FF.AA. y policías: Kast lidera reuniones protocolares

    H3N2 en la mira del Minsal: cómo la amenaza de la “supergripe” activó al ministerio y su plan preventivo

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición
    Negocios

    Gobierno incluye norma para restringir el despido de trabajadores en reajuste público y genera fuerte rechazo de la oposición

    Jorge Quiroz expone plan económico de Kast en la Sofofa: enfatiza que mandará el crecimiento y pone foco en microeconomía

    Priscila Robledo: “Hay razones para estar más optimistas en términos de crecimiento”

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE
    Tendencias

    Cuál es la palabra del año 2025, según la FundéuRAE

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa
    El Deportivo

    Conmoción en el fútbol mundial: sicarios asesinan a figura de Barcelona de Guayaquil y a su esposa

    El primer fracaso del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: queda eliminado de la Copa del Rey

    Safonov ratifica hegemonía europea: PSG se impone en penales al Flamengo de Pulgar en la final de la Intercontinental

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo
    Cultura y entretención

    Comedia en 33 rpm: Natalia Valdebenito edita “gritona” en vinilo

    Movimiento Original celebra 20 años de carrera con show en el Estadio Bicentenario de La Florida

    De Mariah Carey a Wham! y Ariana Grande: cinco clásicos navideños que vuelven a imponerse en las listas

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”
    Mundo

    Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

    Assange denuncia a la Fundación Nobel por convertir el premio de la paz en un “instrumento de guerra”

    El Congreso de EE.UU. exige al Pentágono compartir los videos de ataques contra narcolanchas

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta
    Paula

    Hablemos de amor: el año escolar terminó y estoy exhausta

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós