    Sauerbaum apuesta por traspaso “ordenado y con cifras claras” en el Servicio Nacional de Migraciones

    Quien asumirá la titularidad del Servicio en lugar de Luis Thayer, participó hoy en reunión con autoridades de Interior. Afirmó que "el tema migratorio es una prioridad para los chilenos" y apostó por "regularizar" lo más rápido posible.

    Rodrigo Gómez S. 
    Rodrigo Gómez S.
    Valparaiso, 7 de enero 2026 Punto de prensa del diputado Frank Sauerbaum Sebastian Cisternas/ Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, llegó este lunes a La Moneda para participar en una reunión entre autoridades del Ministerio del Interior del gobierno de Gabriel Boric y sus futuros sucesores de la administración del presidente electo José Antonio Kast.

    La cita se da luego de que durante esta jornada sostuviera un encuentro en la Oficina del Presidente Electo con el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, instancia en la que fue designado como nuevo director del Servicio Nacional de Migraciones a contar del 11 de marzo, en reemplazo de Luis Thayer.

    Tras la reunión, Sauerbaum señaló que “tuvimos una reunión con el ministro del Interior, la persona encargada de Migraciones y también ahora respecto de Seguridad Pública y Emergencia. Vimos básicamente temas bastante generales”.

    En esa línea, anunció que el próximo jueves sostendrá una reunión con Thayer para abordar el traspaso del servicio, el cual espera que sea “ordenado y claro respecto a las cifras”.

    “Vamos a hacer una tarea en conjunto, justamente, para que el traspaso sea lo más ordenado y podamos tener toda la información disponible. Es un tema muy sensible, muy importante para la población (...), hoy es una prioridad para los chilenos y, por lo tanto, le vamos a poner todo el empeño para que podamos tener una regularización de este tema lo más rápido posible”, afirmó desde La Moneda.

    Polémica por cable submarino

    Sauerbaum también fue consultado por las “suspicacias” en torno a la información entregada por el gobierno saliente sobre el proyecto de cable submarino entre Chile y China.

    “Hay en algunos casos efectivamente una entrega de información bastante parcial, incompleta (...), ha habido toda una polémica respecto de la falta de información. Nosotros esperamos que el gobierno haga un traspaso lo más rápido y transparente posible”, indicó.

    El diputado evitó profundizar en las diferencias entre el Presidente Boric y Kast respecto a este tema, aunque confirmó que ambos sostendrán una nueva reunión.

    “Bueno, mañana se van a juntar nuevamente (...) para poder hacer un nuevo diálogo respecto de temas que son muy sensibles (...), pero también respecto del déficit fiscal, que va a ser una herencia pesada para el próximo gobierno”, sostuvo.

    Asimismo, agregó que el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, asistirá este martes a la Comisión Mixta de Presupuesto para explicar el estado de las finanzas públicas.

