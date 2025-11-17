Schalper llama a RN a enfocarse en apoyar a Kast y dejar para después de segunda vuelta “las definiciones políticas”

El diputado -nuevamente electo- Diego Schalper (RN) se unió a la conversación sobre el futuro de Chile Vamos, tras los resultados de los comicios de este domingo 16 de noviembre.

Y es que son varias voces que están planteando qué debería hacer la coalición de derecha tradicional. Algunos dicen que se acabó su ciclo, otros que debería convertirse en un solo partido.

Por su parte, Schalper -que ayer obtuvo 69.627 de las preferencias en el distrito 11- planteó que el foco debe estar en contribuir “decididamente a que José Antonio Kast sea el próximo presidente de Chile”. Así lo manifestó en una misiva enviada a sus compañeros de partido.

“Debemos dejar para después cualquier asunto que entorpezca esa tarea. El foco debe estar puesto en desplegar toda nuestra energía y trabajo, en lograr que las fuerzas de oposición impidan la continuidad del pésimo gobierno del Presidente Gabriel Boric, expresado además en una candidatura que ha mostrado simpatía por las expresiones más radicales del actual oficialismo”, sostuvo.

“Quiero invitar a todos los dirigentes del partido a ponernos de cabeza en las apremiantes tareas que tenemos por delante, evitando todo conflicto partidista que nos distraiga” , añadió.

“Una de las lecciones que debemos sacar es precisamente esa: las elecciones se ganan con trabajo, con foco, con profesionalismo y con despliegue territorial en la calle. Ya vendrá el tiempo para las definiciones políticas, que difícilmente pueden adoptarse sin el desenlace de la segunda vuelta, donde Renovación Nacional es actor principal”, agregó el diputado.