Se cumplió el plazo autoimpuesto para presentar firmas: la decisión presidencial que debe tomar Demócratas

Fue la propia senadora Ximena Rincón -y, hasta ahora, abanderada presidencial del partido que dirige, Demócratas- quien en conversación con Radio Duna hace algunos días lo planteó.

“A más tardar el 10 de julio tenemos que tener las firmas para existir como partido. Aquí no es que estemos juntando las firmas para una candidatura a la presidencia, estamos juntando las firmas para que Demócratas exista y eso nos habilite a tener candidatura ”, señaló.

En la colectividad afirman que restan algunas pocas firmas en las tres regiones donde buscan constituirse: Los Ríos, Los Lagos y Magallanes. Sin embargo, consultados al respecto, no quisieron referirse a cuántas les faltan y si cumplirán con el plazo autoimpuesto.

Con eso resuelto, la ley dispone que el partido debe hacer una solicitud al director del Servel presentando las nuevas afiliaciones.

Luego, dentro de cinco días hábiles, el mandamás del organismo debe publicar dicha solicitud. Contra esa petición existe el derecho de oposición por parte de cualquier partido político . Por eso, la misma normativa establece que cualquier requerimiento debe presentarse ante el director del organismo en un plazo máximo de 30 días hábiles.

Si ninguna colectividad se opone, el Servel dicta la resolución en que se declara al partido legalmente constituido en las regiones solicitadas. Solo como antecedente, en los seis meses que va de este año, Demócratas ha perdido 2.556 militantes, acorde a las cifras del Servel y publicadas por La Tercera.

Pero aunque el objetivo se cumpla, en la colectividad pierde cada vez más fuerza la idea de llevar una candidata propia. La idea se consolidó tras el triunfo de Jeannette Jara (PC) en la primaria oficialista.

Quienes respaldan la idea de cuadrarse tras Evelyn Matthei afirman que no se puede correr el riesgo de que una candidata comunista llegue a La Moneda.

Y aunque Rincón está proclamada por la colectividad desde marzo pasado, esa decisión podría modificarse -aseguran en el partido- si se logra cerrar el pacto parlamentario con Chile Vamos. Al interior de la tienda señalan que eso va bien encaminado y que los nudos por resolver están en la Región del Maule y en La Araucanía.

“La decisión de ir o no de candidata presidencial no es una decisión que he tomado yo, la ha tomado el partido. Una vez que logremos las firmas vamos a evaluar qué hacemos", sinceró hace algunos días la senadora en conversación con Cooperativa.

Rincón sí ha hecho un “téngase presente” respecto a aliarse con Chile Vamos. Todo dependerá -dijo- si se construye una nueva coalición, distinta a la lógica de funcionamiento del bloque político hasta ahora.

“(Dependerá) si hay posibilidades de construir una coalición. No puede ser sumarnos a Chile Vamos, tiene que ser construyendo una coalición que dé respuesta urgente a las necesidades que tiene Chile hoy", recalcó en esa ocasión.

En el partido, de hecho, algunos transmiten que la idea de mantener arriba la candidatura de Rincón responde solo a una estrategia para negociar una mayor cantidad de cupos de cara a los comicios parlamentarios.