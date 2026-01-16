Secretario general del PPD tras quiebre en el oficialismo: “Hay una serie de aprendizajes que tenemos que sacar”

El secretario general del Partido por la Democracia (PPD), José Toro, reflexionó sobre el quiebre que se produjo en las fuerzas del gobierno, luego que el miércoles el Partido Socialista (PS) congelara su participación en la alianza oficialista, tras diferencias con el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).

La crisis explotó con los emplazamientos por parte del PC y el FA por el voto favorable de los socialistas -en 2023- a los artículos sobre defensa legítima contenidos en la ley Nain-Retamal. Las recriminaciones surgieron tras la absolución de Claudio Crespo, quien fue acusado de dejar ciego al diputado electo Gustavo Gatica.

En diálogo con radio Duna, Toro aseguró que el PPD está alineado con el PS y que comparten su molestia. De hecho, señaló que el partido “hace propias” las palabras de la exministra del Interior y militante de la colectividad, Carolina Tohá, quien en una entrevista radial calificó la actitud del PC y el FA como “inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada”.

“Nosotros hacemos nuestras siempre esas palabras, pero creo que la historia nos va a saber decir si hubo aprendizaje o no hubo aprendizaje”, señaló Toro.

En esa línea, manifestó que lo que está ocurriendo los “tiene que llevar a la reflexión, porque después de tantos intentos, de tantas posibilidades, estamos terminando con una crisis de reproches que no tiene mucho sentido para partidos que vienen de sufrir una gran derrota electoral”.

Para el secretario general, “hay una serie de aprendizajes que tenemos que sacar de toda esta situación”.

“Hace perder el foco de entregar bien el gobierno como corresponde a cualquier situación republicana, en que hay que concentrarse en que el cambio de mando sea a la altura de lo que Chile está acostumbrado”, sostuvo.

En ese sentido, dijo creer que “en política todo siempre se puede arreglar, sobre todo cuando uno tiene que poner los intereses del país (por delante)”.

Con ello, afirmó que en la administración de José Antonio Kast, cuando les toque ser oposición, requerirán “algún tipo de coordinación”.

En esa línea, descartó que existan solo dos oposiciones en el próximo gobierno. “ Yo creo que van a haber muchas oposiciones, pero gatilla además el anhelo del PPD de generar una identidad de la centro izquierda en la socialdemocracia más aún".

“Yo creo que el PC va a ser una oposición, el Frente Amplio, el PDG, nosotros con el PS, entonces no hay una sola manera de oposición, creo“, sostuvo.