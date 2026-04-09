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    Sedini dice que Lincolao está en reposo tras ser agredida y apunta a grupos políticos por “apoyar” estas acciones

    La portavoz del Ejecutivo afirmó que “es evidente” que hay grupos políticos que apoyan este tipo de acciones. “Yo creo que es evidente quienes son los que hacen llamados al levantamiento, hacen llamados a las revoluciones, han estado de acuerdo con manifestaciones violentas, barricadas, tomas de colegio, agrupaciones", dijo.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    La ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, informó el estado de su par de Ciencia, Ximena Lincolao, quien ayer fue agredida por un grupo de estudiantes de la Universidad Austral de Chile, en la Región de Los Ríos.

    En conversación con T13 Radio, la portavoz del Ejecutivo dio a conocer que Lincolao se mantiene en reposo por el shock que le generó la situación.

    La ministra recibió bastantes golpes, nada de gravedad, pero la verdad que sí fue muy fuerte, fue muy violento todo y estuvo todo el día además viajando. Ayer estuvimos hasta muy tarde en el Palacio de La Moneda y hoy en la mañana ya el peso de la situación, el shock, el estrés también pasa un poco la cuenta y lo mejor es que pudiera descansar”, acotó.

    Dicho eso, y siguiendo la línea del discurso que entregó el Presidente José Antonio Kast anoche en Palacio, Sedini sostuvo que estos hechos deben condenarse de manera transversal “sin ningún matiz”.

    Esto, agregó la ministra, porque “hay gente que quiere quedar bien diciendo que está en contra de la violencia, pero ha permitido que esto ocurra, porque este tipo de acciones son parte de discursos ideológicos”.

    “Son personas que creen que porque están en desacuerdo con algo, porque piensan distinto, pueden violentar y agredir. Esa es una batalla que incluso es parte de lo que nosotros vivimos en 2019. Eso es inaceptable y no lo vamos a aguantar”, continuó.

    En esa línea, afirmó que “es evidente” que hay grupos políticos que apoyan este tipo de acciones.

    “Yo creo que es evidente quienes son los que hacen llamados al levantamiento, hacen llamados a las revoluciones, han estado de acuerdo con manifestaciones violentas, barricadas, tomas de colegio, agrupaciones. Entonces, estas cosas parten por ahí. Cuando tú justificas que te puedes tomar un colegio y romper la infraestructura, romper los baños, romper los escritorios, y después exigir que el gobierno se haga cargo, cuando tú justificas que los estudiantes se pueden manifestar, incluso terminando con acciones violentas, eso no puede ser”, añadió.

    “Nosotros tenemos que hacer una diferencia entre lo que es una manifestación pacífica, que tiene estándares establecidos, versus estas agresiones. Acá hay grupos ideológicos radicalizados que están de acuerdo con este tipo de situaciones, y son los que ponen las comas”, sostuvo.

    Por último, consultada sobre si el gobierno va a disponer medidas de seguridad para los ministros, Sedini contestó que es una materia que deben evaluar las distintas instituciones, como Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

    Más sobre:Mara SediniXimena LincolaoJosé Antonio KastAgresiónUniversidad Austral

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