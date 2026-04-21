Sedini por juez que tildó de “ciencia ficción” querella del gobierno por agresión a Lincolao: “Lo importante es la condena a la violencia”

En una nueva vocería desde el Palacio de La Moneda, la ministra secretaria de gobierno, Mara Sedini, abordó la decisión del Juzgado de Garantía de Valdivia de dejar en libertad a los tres estudiantes de la Universidad Austral formalizados por la agresión en contra de su par de Ciencia, Ximena Lincolao.

Y es que para argumentar su resolución de dejar a los imputados con prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal, el juez Pablo Yáñez aseguró que no podía decretar prisión preventiva por más que el gobierno “haga ciencia ficción” al pedir esa medida cautelar en su querella.

Ante tal declaración, la vocera contestó: “Como gobierno no nos corresponde comentar las resoluciones judiciales, pero sí nos interesa que las investigaciones sigan su curso, que las personas sean identificadas y paguen con el máximo de la ley”.

En esa línea agregó: “Ahora, lo importante de esto, más allá de la resolución, es la condena a la violencia. No nos podemos desviar del foco”.

Dichos de Lincolao y Duco

Asimismo, la portavoz del Ejecutivo también abordó los dichos de la titular de Ciencia y la de Deporte, Natalia Duco, que han sido cuestionados.

En síntesis, Lincolao en una entrevista, refiriéndose a su paso por Estados Unidos y su “sueño americano”, dijo que “uno de los mejores regalos que yo tuve fue haber sido pobre”.

Sebastian Cisternas/AtonChile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por otro lado, Duco aseguró que “la prioridad del ministerio va a ser entregarle ropa linda a los deportistas”.

Sobre ambas declaraciones, Sedini contentó: “Siempre supimos que uno de los grandes problemas de la instalación, o grandes desafíos de la instalación del gobierno, era tener que enfrentarnos a diversas interpretaciones de mala fe de cada cosa que dijera un ministro, o dijera alguna autoridad de este gobierno”.

“La verdad es que no tenemos tiempo para eso. Nuestro objetivo es preocuparnos de las urgencias de los chilenos y no de debate y peleas chicas”, cerró la vocera.