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    Política

    Segundo seremi anunciado por el Gobierno del que se desiste: Delegación de Los Ríos deja sin efecto designación de Jorge Salazar Ruiz

    El Ejecutivo había anunciado el jueves la llegada del ingeniero mecánico a la Seremi de Obras Públicas de la región. Esa misma jornada, el Club de Deportes Valdivia criticó la designación al recordar los problemas financieros que tuvo la institución durante el período en el cual fue dirigente del equipo.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Segundo seremi que el Gobierno desiste de su nombramiento: DPR de Los Ríos deja sin efecto designación de Jorge Salazar Ruiz Delegación Presidencial de Los Ríos

    Habría durado menos de 24 horas. Este viernes, la Delegación Presidencial de Los Ríos anunció que desistió del nombramiento del Seremi de Obras Públicas de la región, el ingeniero mecánico Jorge Salazar Ruiz.

    Al respecto, en un escueto comunicado público, señalaron que la nominación “aún no contaba con el decreto de nombramiento materializado” y que la designación del cargo correspondiente “se comunicará oportunamente”.

    La autoridad ya había sido confirmada a través de las redes sociales de la delegación. En una publicación el jueves, se señalaba que la delegada Vicky Gallardo se había reunido con Salazar y le había entregado la bienvenida, además de resaltar su perfil profesional.

    Delegación Presidencial de Los Ríos

    Ese mismo día, el Club de Deportes Valdivia emitió un comunicado público, firmado por la directiva del equipo, criticando su designación en el MOP.

    “Jorge Salazar Ruiz fue presidente de esta Corporación y de la Sociedad Anónima Deportiva que administró el fútbol profesional de esta ciudad entre los años 2019 y 2022, cuya gestión finalizó con resultados deportivos paupérrimos y la gestión desastroza de recursos económicos, los cuales son conocidos por toda la comunidad deportiva de la región de Los Ríos”, comenzaron señalando.

    A lo que agregaron: “El resultado de su gestión fue deficiente, tanto en lo deportivo como en la gestión administrativa de ambas instituciones que le correspondió liderar”.

    En ese sentido, señalan que durante su administración se registraron “irregularidades financieras” y “conflictos judiciales con el Gobierno Regional de Los Ríos”.

    Por lo anterior, la directiva del club mostró su “total y absoluto rechazo a este nombramiento”.

    Salazar Ruiz es el segundo seremi anunciado por el Ejecutivo del que terminaron retractándose al poco tiempo. El mismo jueves, la Delegación Presidencial del Biobío desistió del nombramiento de Alexander Nanjarí como Seremi de Educación tras viralizarse una serie de posteos suyos en redes sociales.

    Lee también:

    Más sobre:Jorge Salazar RuizSeremiLos RíosDeportes ValdiviaCuestionamientoMOP

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