Senador Flores cuestiona experiencia del gabinete de Kast: “El 60% o tal vez más nunca ha trabajado con el sector público”

Continúan los análisis de los ministros que asumirán las distintas carteras de gobierno a partir del 11 de marzo, bajo la administración de José Antonio Kast. El pasado martes, el presidente electo presentó los 24 nombres que lo acompañarán en La Moneda, 16 de los cuales son independientes.

En ese marco, el senador DC y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores, cuestionó la experiencia de los futuros secretarios de Estado, concretamente, la relación de la mayoría de ellos con el sector público.

En diálogo con radio Duna, el parlamentario reconoció que “hay que darle tiempo al tiempo y ver cómo se comportan en las carteras que les asignaron”.

No obstante, señaló que es “muy distinto” trabajar en el sector público, que hacerlo en el mundo privado. “En el sector público solamente se puede hacer lo que la ley define que se debe y puede hacer”, sostuvo.

“Esto no es una empresa, no es cosa de tomar una decisión: esto se hace así, yo lo hago y punto. Porque se cometen errores, porque la Contraloría siempre está vigilante de que las cosas se hagan como dice la norma, y hay que usar una habilidad que solo la da la experiencia en el mismo sector público” , aseveró.

En ese sentido, planteó que en el gabinete de Kast “el 60% o tal vez un poquito más no conoce el sector público, nunca ha trabajado con el sector público”.

“Entonces van a perder tiempo en preguntar cómo se hace o qué se puede y qué no se puede hacer ”, indicó.

Para el senador, se trata de un gabinete “totalmente ligado a la empresa, claro, si no han trabajado nunca en el sector público, en alguna parte tienen que trabajar y es en el mundo privado", expresó.

Eso sí, Flores reconoció que hay “buenos” nombres. En ese sentido, destacó a su par José García Ruminot (RN), quien asumirá el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

“Es uno de los 15 o 16 de los 24 que tiene experiencia”, resaltó. El senador aseguró que “José García es un buen hombre, sin ninguna duda”.

“Yo creo que hay que tener habilidades y capacidades especiales para poder entenderse bien y ser puentes entre el gobierno y el Congreso Nacional. En ambas cámaras, y José García tiene el perfil, es uno de los que tiene experiencia”, sostuvo.