Senadores de oposición cuestionan disminución de Presupuesto 2021 en Ciencia, Cultura y Educación y acusan al gobierno de “sobreideologizarlo”

Los senadores Guido Girardi (PPD), Yasna Provoste (DC) y Carlos Montes (PS) cuestionaron el Presupuesto 2021 en Ciencia, Educación y Cultura. Asimismo, advirtieron que si el Ejecutivo “no ingresa indicaciones bien pensadas, nos están obligando a rechazarlo”.

Cabe recordar que este jueves pasado, la Cámara de Diputados despachó el proyecto de ley al Senado. Sin embargo, se rechazaron partidas como aportes para Cultura y Ciencia, además de financiamiento de programas de educación superior, luego de que se disminuyera el aporte a estas áreas

Provoste señaló que el “presupuesto es muy cuantioso, se están invirtiendo varios años de ahorros de nuestro país y lo que pedimos es reasignar para revertir las disminuciones”.

En ese sentido, tras las rebajas en dichas áreas, la parlamentaria acusó una “intransigencia del gobierno”, dado que “escogió el presupuesto para llevar adelante una sobreideologización en su diseño de la sociedad”.

“Cuando le reducen el presupuesto en materia de ciencia a las universidades del Cruch y aumentan en un 160% los recursos para investigación a las universidades privadas (…), es para debilitar a la educación pública en su conjunto”, agregó la parlamentaria.

Su par del PS, en tanto, señaló que “claramente hay una agresión a un conjunto de instituciones, sin lógica, razón o justificación alguna. No pedimos que se eleve el presupuesto global, sino que se reorienten y que fondos del Tesoro Público -que quedan a discreción del gobierno- se destinen a estas instituciones perjudicadas”,

Añadiendo que “el recorte de $42 mil millones en Educación, la verdad es que no se entiende. Hemos propuesto alternativas para reasignar y financiar (…) hasta ahora no tenemos respuesta. Mañana a las 12.00 horas deben llegar las indicaciones del Ejecutivo, si no son indicaciones bien pensadas se va a rechazar”.

“Nos están obligando a rechazar, porque no hay un dialogo racional”, reforzó el legislador.

Por otra parte, el senador Girardi calificó el proyecto como “uno de los más patéticos de las últimas décadas”. En su opinión, “siempre hemos tenido discusiones con los temas del futuro porque no se incrementaban como se requiere, pero nunca habíamos visto una disminución de la columna vertebral del país”.

Y, en ese sentido, llamó al Presidente Sebastián Piñera a “no claudicar el futuro, particularmente en el rol de las universidades que deben generar capital humano para asumir todos estos desafíos. Voy a rechazar este presupuesto para dejar patente -al menos de manera simbólica- que no fuimos cómplices pasivos”.

Una crítica a la que también se sumaron los rectores de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi, y de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi.

Zolezzi cuestionó que las áreas de ciencia, cultura y educación “son el eje central que un país, en cualquier circunstancia, debe proteger, sacarlos adelante y darles la mayor cantidad de desarrollo por todos los beneficios que ello implica”. En ese sentido, indicó que el recorte en el aporte fiscal para la educación superior, supone “un golpe muy duro”.

En tanto, Vivaldi pidió “que se repongan los fondos basales que les corresponden a las universidades de manera institucional. No se le pueden sacar $42 mil millones a una universidad de un día para otro y pensar que va a seguir funcionando, no se entiende esta medida por las implicancias que tiene para las instituciones”.