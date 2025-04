“Sería el más fácil de todos”: Matthei se enfrenta con Kast ante eventual segunda vuelta entre derechas

Solamente una frase bastó para encender la disputa presidencial entre Evelyn Matthei (Chile Vamos) y José Antonio Kast (Partido Republicano).

En medio del sube y baja en la encuestas -en las que Matthei se mantiene como la candidata mejor aspectada-, la mañana de este lunes la abanderada de la coalición de centroderecha se refirió a la posibilidad de enfrentarse a su par republicano en segunda vuelta. “Kast sería el más fácil de todos, porque ahí gano lejos”, aseguró, en entrevista con Radio Duna.

Eso sí, enfatizó en que “yo soy hiperpráctica, no puedo hacer nada para que el adversario sea este u otro, no depende de mí, sería una pérdida de energía. Lo único que hago es mirar adelante y prepararme”, y agregó que “la primera vuelta es lo primero que nos toca, si es que no hay antes una primaria, que tampoco sabemos si es que habrá o no. Uno tiene que ir enfrentando las etapas de la campaña en orden”.

La declaración no pasó desapercibida. Y es que hasta hace algunas semanas la intención de Matthei era tener una campaña sin confrontaciones con las otras cartas de derecha. Así, de hecho, se lo transmitió a los jefes de partido.

De esta forma, la idea es que hubiese una especie de fair play, a propósito de los distintos emplazamientos que han hecho Kast y el abanderado libertario, Johannes Kaiser, a la candidata de Chile Vamos. Un caso concretó ocurrió cuando Matthei entregó su respaldo a la reforma de pensiones negociada por su coalición.

Sin embargo, en los últimos días, la propia exalcaldesa abandonó esa actitud.

Fotos: Aton

Así, en el partido liderado por Arturo Squella fue el propio Kast quien salió a responderle. “Yo diría lo mismo que se dice en la jerga futbolística, no saquen el cotillón todavía. Creo que la soberbia para todos los candidatos es una mala consejera, creo que la prudencia es lo que tiene que primar en estos días”, aseguró al ser consultado en un punto de prensa.

En esa línea, añadió que “nosotros al menos no dependemos de una encuesta u otra encuesta, la única encuesta válida es la encuesta de las elecciones, en primera vuelta o en segunda vuelta. Nuestro adversario está al frente, yo no estoy preocupado de los candidatos que hoy día marcan posición más alta o media en una encuesta”.

La bajada comunicacional de Kast, en todo caso, no es nueva y responde a la definición del partido de no apresurar la carrera presidencial y, en ese sentido, restarle importancia a lo que muestran los sondeos de opinión. De hecho, no es la primera vez que el abanderado de la tienda sale a apuntar contra el tema.

“Hay muchos que se enredan con las encuestas. Celebran con fuegos de artificio cuando suben y se esconden cuando bajan. Lo importante no son las encuestas, sino trabajar para poder construir una alternativa de gobierno que permita recuperar la seguridad y el progreso para Chile”, publicó en su cuenta de X tras la última Cadem.

Más allá de Kast, lo cierto es que no es la primera vez que Matthei se enfrenta con el resto de los abanderados de oposición. La semana pasada, la candidata de Chile Vamos tuvo un intercambio con su par del Partido Nacional Libertario.

Evelyn Matthei habló de la idea de tener a Johannes Kaiser como ministro, si gana la presidencial.

En entrevista con Radio Infinita, al ser consultada sobre la posibilidad de entregarle un ministerio al parlamentario en su eventual gobierno, aseguró que “la política es el arte de lo posible. Tengamos claro que aquí en la política mucha gente tiene que comerse muchos sapos, así es la vida”.

En esa línea, agregó que “lo que uno tiene que mirar es cómo llegan las fuerzas, cuáles fueron los resultados parlamentarios, cuáles fueron los resultados en las primeras vueltas, etcétera, y ahí se toman las definiciones (…). Empezar a hablar de ministerios cuando ni siquiera hemos ganado, lo que a mí se me aprieta la guata es empezar a repartir puestos”.

Kaiser no tardó en salir a responder. “Yo no me meto en los gustos culinarios (…), pero ante las declaraciones de la señora Evelyn Matthei, me gustaría responder lo siguiente. Yo no estoy postulando a ser ministro de su gabinete, no estoy postulando a ser miembro de su gobierno”, enfatizó a través de un video.

Y agregó: “Nosotros tenemos una postulación propia, pretendemos llegar al gobierno y creemos que vamos a tener más suerte que ella. Entonces yo le querría recomendar que me deje fuera del menú”.