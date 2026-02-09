SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Squella responde a Boric por críticas a discurso contra los “ismos’” de Kast: “No se da cuenta del daño que genera gobernar por ideología”

    El senador electo, además, llamó a la ciudadanía a no volver a votar por alternativas políticas que "gobiernan en función de la ideología sobreponiéndola a los intereses de las personas”.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    El presidente republicano Arturo Squella respondió a Boric por las críticas al discurso de Kast. Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, respondió con dureza este lunes a las críticas realizadas por el Presidente Gabriel Boric, quien cuestionó el discurso dado por el Presidente electo, José Antonio Kast, en contra de los “ismos” (feminismo, animalismo, ambientalismo), durante su gira por Europa.

    Desde La Moneda y durante la promulgación de la ley que crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Boric arremetió contra la intervención de Kast en Bruselas, donde dio un discurso en que apuntó hacia las causas defendidas por la izquierda y recordó al asesinado senador Jaime Guzmán (UDI).

    En medio de la actividad, Boric dijo que “por eso esta ley (de Cuidados) no es solamente un proyecto de ley. Cuando alguien habla de batalla cultural o empieza a pelear contra los ismos, yo creo que lo importante acá es entender que esto es un cambio cultural (...)“. Y además, apuntó contra la UDI en la oportunidad, por no dar los votos para el proyecto de sala cuna.

    Presidente republicano responde a Boric

    La respuesta no tardó en llegar de parte del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien cargó contra Boric como un ejemplo de gobernar en base a ideologías y llamó a no votar nuevamente por el Frente Amplio (FA).

    “Difícilmente el Presidente Boric se da cuenta del daño que genera gobernar en base a la ideología. Durante su mandato se hizo un profundo daño al desarrollo, a la inversión, a la actividad económica, al empleo, precisamente por caer es los ‘ismos’ que tanto defiende", sostuvo el también senador electo por Valparaíso.

    “Lo mismo pasó en materia de educación pública”, recalcó el republicano.

    Asimismo, Squella manifestó que “este es un buen registro para que los chilenos nunca más elijamos a quienes gobiernan en función de la ideología sobreponiéndola a los intereses de las personas”.

