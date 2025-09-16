“Tareas pendientes”: Presidente Boric insiste en llamado al Congreso a apoyar levantamiento del secreto bancario

El Presidente Gabriel Boric insistió este martes en el llamado al Congreso para que apoye el alzamiento del secreto bancario en investigaciones penales sin orden judicial, como una forma de agilizar el combate al crimen organizado.

El Mandatario aludió el tema en La Moneda, durante la ceremonia en que se promulgó la ley que incorpora la Fiscalía Supraterritorial al Ministerio Público.

“Esta normativa que hoy hemos promulgado se suma a las más de 70 leyes que en conjunto con el Congreso Nacional hemos despachado en materia de seguridad durante nuestro periodo, el mayor número de leyes promulgadas en este ámbito desde el retorno a la democracia”, señaló.

En esa línea, Boric habló de “tareas pendientes” en la lucha contra organizaciones criminales, explicando que esto se está enfrentando como Estado y lamentando que “ha costado” que avance la propuesta del Ejecutivo sobre secreto bancario.

“Tenemos, por cierto, tareas pendientes. Por eso llamo al Honorable Congreso Nacional. Yo sé que quienes están aquí presentes nos apoyan con esto (...), pero ha costado sacarlo adelante”, dijo el Mandatario, mencionando al presidente del Senado, Manuel José Ossandón, entre los apoyos.

“Es tremendamente importante que el Congreso Nacional saque adelante este proyecto que levanta el secreto bancario para que la fiscalía pueda perseguir la ruta del dinero y profundizar en la trama invisible del narcotráfico y del crimen organizado. Esto no es un gallito del gobierno con la oposición. Es ponerse en la línea de perseguir a los jefes de la delincuencia y en esto nos necesitamos todos unidos”, recalcó el gobernante.