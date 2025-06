Tohá emplaza a Jara por rol del PC en la Convención y protagoniza “round” tributario con Winter

Uno de los temas que se ha tomado la discusión presidencial en el oficialismo es el desarrollo del estallido social y los procesos constitucionales que le siguieron.

Este domingo, a una semana de la elección de primarias en el sector, ese tópico se convirtió en la punta de lanza con la que la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD, PS, PR y PL), emplazó a su contendora, Jeannette Jara (PC), por el comportamiento que tuvo su colectividad, el Partido Comunista, en la fracasada Convención Constitucional.

Carolina Tohá y Jeannette Jara confrontaron posiciones en el debate. LUIS QUINTEROS/PHOTOSPORT

Esto en medio del último debate presidencial del sector antes de las primarias de este domingo 29 de junio, en el que también participaron los abanderados del Frente Amplio, Gonzalo Winter, y de la FRVS, Jaime Mulet.

“El PC tuvo posturas en esa época que creo que dificultaron el encuentro que era necesario, no se sumaron al acuerdo por la nueva Constitución y en la Convención optaron por aliarse con la Lista del Pueblo en vez de entenderse con los partidos políticos, bloquearon varios acuerdos, extremaron varias posturas, aceptaron que se funara a los socialistas”, fue el emplazamiento que le hizo Tohá a Jara.

El dardo mantuvo la línea que ha marcado la campaña de Tohá en los últimos días, donde ha perdido la posición de “favorita” de cara a la primaria presidencial de este domingo, en desmedro de Jara, según coinciden en la interna de los comandos.

Esto ha llevado a Tohá a enfrentar en duros términos a su excompañera de gabinete, a tal punto de ser tildada de “anticomunista” por plantear, durante la semana pasada, que “no soy partidaria de que el PC gobierne”.

La exministra del Trabajo, ante la nueva arremetida de la otrora exministra del Interior, manifestó: “En el debate constituyente se dieron bastantes gustitos, distintos sectores políticos, que nos llevaron a que en definitiva no tuviéramos un buen resultado. Tratar de hacer una lectura en la cual se juzga o se trata de centrar en un solo sector político una responsabilidad gravitante puede parecer poco contributivo y realista con lo que realmente fue”.

El tono a la ofensiva de Tohá se mantuvo en las interpelaciones que debió hacer al resto de contendores. Por ejemplo, a Winter lo presionó por la falta de autocrítica del Frente Amplio respecto de procesos anteriores, aspecto que ha caracterizado al Presidente Gabriel Boric en algunas ocasiones, como cuando reconoció que como sector se excedieron en el tono usado contra su antecesor, Sebastián Piñera, por el manejo de la pandemia.

Jara, por el contrario, buscó evitar las polémicas, tónica que ha seguido ella y su comando -que ha mandado minutas a sus voceros para reforzar la idea- para así no afectar su proyección presidencial. Así, por ejemplo, cuando le tocó interpelar, le preguntó a Mulet por los animales, a Tohá por la ciencia y a Winter por la ruralidad.

El nuevo duelo entre el FA y el SD

Tohá también protagonizó un nuevo duelo con Winter. Ambos estuvieron entrampados en una discusión de unas dos semanas, luego de que el frenteamplista apuntara en contra de la ex-Concertación que hoy respalda la nominación presidencial de la exministra.

Carolina Tohá y Gonzalo Winter confrontaron posiciones por el tema tributario. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Esta vez, en el mismo debate, Winter emplazó a Tohá por la discusión tributaria. “En tu programa se plantea expandir hacia la clase media y media baja el pago del impuesto a la renta. ¿Por qué?“, preguntó el diputado.

“En mi programa no se planea expandir el impuesto a la renta”, le retrucó Tohá, agregando que no le gusta la propuesta del “impuesto a los más ricos, porque es de esas típicas cosas que son humo, de hecho estaba en el programa del actual gobierno. Se ha aprobado en muchos países y después se ha echado para atrás”.

“El 1% más rico del país concentra el 50% de la riqueza, nivelar eso no es humo. Entiendo que usted ha propuesto en entrevistas algo que no está en la respuesta que me entrega”, insistió el diputado. “Me están poniendo en la boca cosas que nunca he dicho. Estás mal informado, Gonzalo, yo nunca he propuesto eso, ni mis expertos. Lo que he dicho es que ni siquiera eso se puede discutir mientras exista el nivel de evasión que hay”, le volvió a responder Tohá.

La discusión entre Winter y Tohá permeó hasta la dirigencia de los partidos, que se cruzaron en redes sociales para defender a sus representantes en las presidenciales.

Así, por ejemplo, el diputado Jaime Sáez (FA), acusó a Tohá de querer “subir los impuestos a los sectores medios y emergentes. Winter plantea impuesto a los súper ricos y devolución del IVA al 40% más vulnerable”. “Tome diputado, le dejo el video para que no mientan”, le retrucó el secretario general del PPD, José Toro, agregando la exposición de la exministra del Interior en la que niega la idea planteada por el parlamentario frenteamplista.

Toro encontró su respuesta en su par Andrés Couble, secretario general del FA, quien preguntó: “¿Cómo buscarán ampliar la base tributaria?“, junto a un recorte de prensa de una entrevista que, como candidata, dio Tohá a El Mercurio, donde afirmó que ”debemos avanzar gradualmente a ampliar la base tributaria que, en la actualidad, paga solo el 25% de las personas. Ello, sin embargo, solo será posible si se controla la evasión y elusión tributaria".

Se trata de la misma imagen que difundieron distintos dirigentes del FA, como la generalísima de campaña de Winter, Gael Yeomans, o la diputada Emilia Schneider. Esta discusión siguió en redes sociales hasta el cierre de esta edición.

También Tohá defendió la imparcialidad de su pareja, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, especialmente en la discusión presupuestaria que le tocaría negociar de cara al próximo año y el conflicto de interés si ella gana la primaria. “Tiene un profesionalismo, una trayectoria y nadie podría dudar”, fue su respuesta.