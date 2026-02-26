Transición se tensa en su recta final: Kast sale al paso de la estrategia de La Moneda de compartir los costos por el cable chino.

A escasos metros de La Moneda, el presidente electo, José Antonio Kast, elevó el tono en la recta final de la transición.

En la sede de la Contraloría General de la República -tras asistir al último curso de capacitación para nuevas autoridades dictado por la contralora Dorothy Pérez- lanzó una invitación directa al Presidente Gabriel Boric: sostener una reunión bilateral, pero con todos los ministros -y futuros titulares- para abordar distintos temas pendientes.

“Le hemos solicitado al Presidente de la República que podamos tener una reunión mas, a la que podamos asistir como equipo (...) La seguridad pública es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante, y hoy hay temas que se van cruzando. Espero antes de poder asumir tener esta reunión”, señaló.

Lo cierto es que en el entorno del presidente electo sostienen que la propuesta se enmarca dentro la controversia por la concesión del cable submarino a China Mobile. Por lo mismo -aseguran-, lo ideal es que a dicha cita asistan los titulares y futuros secretarios de Estado con algún grado de injerencia en la trama china.

Desde hace días, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) se ha venido incubando una incomodidad por el manejo político del hecho que terminó abriendo un flanco diplomático con Estados Unidos y que alcanzó su máxima tensión con la revocación de las visas a tres autoridades de la actual administración involucradas en la tramitación del proyecto, incluyendo al titular de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

Tanto en privado como en distintas declaraciones públicas -entre ellos el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado- han transmitido que el problema no es solo el fondo de la iniciativa, sino la secuencia de versiones que ha ido entregando el gobierno sobre qué tan avanzada está la propuesta de conectividad.

Mientras que desde Palacio se ha transmitido que el proyecto se encuentra en una fase preliminar de evaluación y que su definición corresponderá al próximo gobierno, en la OPE resienten que el costo político del episodio se esté intentando compartir .

El martes, en La Moneda se reunió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la vocera Camila Vallejo, el canciller Alberto van Klaveren y los titulares de Defensa y Transportes, Adriana Delpiano y Muñoz.

Fue en esa cita, según distintas fuentes, donde se acordó reforzar la idea de que cualquier decisión en torno a la concesión a China quedará en manos de la futura administración. Una idea que el propio Boric transmitió en sus redes sociales.

El Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. MARIO TELLEZ

Ese punto es precisamente el que genera suspicacia en el equipo entrante . En la OPE recalcan que el análisis sustantivo -sobre la pertinencia técnica y, a su vez, geopolítica del cable- se hará una vez asumido el gobierno. Por lo mismo, consideran improcedente que se instale la tesis de una corresponsabilidad.

Desde La Moneda sostienen que ya se había transmitido al equipo del futuro mandatario la disposición de Boric a reunirse con Kast para abordar el tema. Pero la invitación pública de José Antonio Kast, en cambio, amplía el perímetro más allá de una nueva bilateral entre ambos.

En Presidencia, de hecho, confirman que Boric contactó a Kast antes de su emplazamiento público, para que ambos pudieran sostener un encuentro. “Instancia en la que acordaron reunirse nuevamente en el Palacio de La Moneda para abordar temas que requieren continuidad en el Estado, entre ellos: la situación de migrantes y la Comisión Verdad y Niñez (...). En el encuentro también se abordará el tema del cable submarino chino”, respondieron desde el equipo del Mandatario.

La tensión entre ambas administraciones por el proyecto de China Mobile tuvo una expresión concreta la tarde del miércoles. El equipo de Kast resolvió que el próximo ministro de Transportes, Louis de Grange, no asistiera a una reunión que tenía en agenda con Muñoz.

En la OPE sostienen que el encuentro había sido proyectado originalmente como una instancia técnica entre subsecretarios y no como una cita para abordar específicamente la controversia del cable.

De Grange, de hecho, salió rumbo al ministerio tras salir de las oficinas de La Gloria 88 -luego de una jornada de trabajo junto al resto del gabinete entrante-, pero finalmente no llegó hasta las oficinas de la secretaría de Estado. Sí se hizo presente el próximo subsecretario de Transportes, Martín Mackenna.

En el equipo del presidente electo transmiten que, por su dimensión estratégica y sus implicancias internacionales, el tema no podía tratarse como un asunto sectorial ni resolverse en una reunión acotada . De ahí la invitación a una bilateral ampliada, que incluya a todos los actores involucrados y permita despejar versiones y responsabilidades antes del cambio de mando.

En La Moneda reconocen que se pudo hacer mejor

Hasta el cierre de esta edición, en La Moneda aún no había un pronunciamiento sobre el emplazamiento de Kast a Boric.

Durante este jueves, quien marcó una diferencia con lo que ha defendido públicamente La Moneda fue la ministra Segpres, Macarena Lobos, quien reconoció en Radio 13C que “acá se levantaron ciertas alertas, se tomó la decisión de profundizar en el análisis de las mismas, y sin duda que uno siempre puede hacer las cosas de mejor manera y hacer una comunicación más efectiva respecto a estas cuestiones”.

Lo de Lobos es la primera autocrítica pública del Ejecutivo respecto al control de daños que se diseñó en Palacio . Esa estrategia se terminó de afinar el martes pasado, con la ya mencionada cita de ministros en La Moneda, que fue seguida por la publicación en redes sociales que realizó el Presidente.

“El proyecto de cable submarino presentado por una empresa de origen chino está en evaluación siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características. (La concesión) deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades”, escribió Boric.

El Presidente Gabriel Boric. MARIO TELLEZ

El Mandatario volvió a hacer referencia al caso este jueves, durante el lanzamiento de la memoria 2022-2026 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto, al mencionar los complejos tiempos que enfrenta el continente con la aspiración de Estados Unidos de jugar un rol similar al que tuvo durante la cuestionada “Doctrina Monroe”.

“Tenemos que asumir pragmáticamente que va a existir una mayor presión de alineamiento bajo prioridades específicas estadounidenses”, dijo el Jefe de Estado. Además aprovechó de lanzar un mensaje indirecto a Kast al advertir que “la política internacional debe tener una continuidad, y quienes tenemos el honor de ejercerla por el tiempo que dura nuestro mandato debemos tener en cuenta, respetar y aprender de lo que se ha hecho antes”.