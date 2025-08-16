SUSCRÍBETE
Política

Tras desencuentro con Chile Vamos: Calisto anuncia que reunió las firmas necesarias para competir como independiente

El desafuero y la investigación por fraude al fisco en su contra dificultó las negociaciones entre Demócratas y Chile Vamos para formar una lista parlamentaria, por lo que el diputado optó por postular al Senado fuera de pacto.

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Diputado Miguel Ángel Calisto.

A un día de anunciar que iría como candidato independiente por la senaturía en Aysén, el diputado Miguel Ángel Calisto comunicó que ya reunió las 203 firmas necesarias para inscribir su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel).

El congresista era uno de los principales nudos para cerrar la lista parlamentaria entre Chile Vamos y Demócratas. Pese que al interior de la tienda liderada por Ximena Rincón lo consideraban una carta fuerte en la región, su situación judicial -está imputado por fraude al fisco y fue desaforado a causa de ello- complicó las negociaciones con la coalición compuesta por la UDI, Renovación Nacional y Evópoli.

Ante ese escenario, el integrante de la bancada de Demócratas optó por restarse y juntar las firmas necesarias para competir fuera del pacto, no sin antes criticar que Chile Vamos perdió “una oportunidad de crecer hacia el centro”. El citado acuerdo parlamentario, por otro lado, se inscribió esta mañana bajo el nombre “Chile Grande y Unido”.

“Nosotros esperamos por supuesto de manera muy clara, transparente ante la comunidad de hacer esta campaña con independencia, con libertad”, sostuvo Calisto tras reunir las firmas.

Ante la situación con Chile Vamos, que calificó como un “veto por parte de la clase política nacional y del mundo político central de Santiago”, Calisto aludió a su origen patagónico y a que llegará “hasta el final para transparentar la situación que estamos viviendo en materia judicial”.

