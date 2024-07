Tras negativa de Hassler a cárcel en Santiago: Boric se abre a escuchar “mejores alternativas que cumplan con los requisitos”

Desde Emiratos Árabes, el Presidente Gabriel Boric abordó la tensión que se ha provocado entre el gobierno y la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), debido al anuncio que realizó el Mandatario hace algunas semanas sobre construir una cárcel en dicha comuna.

La jefa comunal ha planteado en varias ocasiones, incluso en el Congreso, que la zona que ella lidera no es la mejor para instalar el recinto carcelario. Uno de los argumentos que Hassler entrega es que la comuna ya cuenta con varias cárceles.

Así las cosas, el Mandatario esta jornada respondió que “hay argumentos que son muy atendibles en un sentido y en otro. Yo, frente a decisiones de políticas públicas que además tienen un efecto de largo plazo, siempre estoy disponible a escuchar otras voces y si eventualmente existen mejores alternativas que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, poder evaluarlas”.

Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

“Eso es lo que he conversado también con la alcaldesa Hassler. Acá lo importante es que se toman en cuenta todas las consideraciones y los pros y los contras. No hay solución perfecta, pero yo no tengo problemas de orgullo en esto ni dificultades en evaluar decisiones en la medida en que sea sustentado un argumento y en esa línea lo estamos trabajando con el ministro (Luis) Cordero, lo vamos a estar trabajando durante todo este tiempo”, agregó.

En esa línea, el Presidente defendió que “lo importante acá es que durante nuestro gobierno vamos a aumentar de manera significativa los cupos en las cárceles y en particular los cupos en cárceles de alta seguridad. Además, lo que nosotros hemos señalado es que durante nuestro gobierno se va a construir una nueva cárcel de alta seguridad”.

“La situación que tenemos hoy día, lo que ha generado polémica es que el único lugar donde eso es posible hacerlo en el corto plazo es en un sector específico donde actualmente se encuentra el Centro de Justicia, la expenitenciaría y la actual cárcel de alta seguridad. Insisto, yo estoy disponible y he estado disponible a escuchar argumentos, es algo que estamos conversando con el ministro Cordero, pero acá lo importante es tomar decisiones en función del beneficio del país”, aseguró.

“Acá no hay decisiones perfectas, lo importante es no seguir postergándolas porque justamente porque se postergaron durante mucho tiempo es que tenemos este problema”, cerró Boric.