SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

La candidata presidencial del oficialismo ocupó sus redes sociales para reconocer que la iniciativa sí fue parte de las medidas del programa con el que ganó las primarias oficialistas.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Santiago 18 de agosto 2025. La candidata a la Presidencia de la Republica​ del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, da a conocer el documento con los lineamientos programaticos, denominado Un Chile que Cumple, que ingresa durante este lunes al Servicio Electoral de Chile Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC) se refirió esta tarde a los nuevos cuestionamientos en su contra producidos tras asegurar -de manera errónea- que en el programa con que se impuso en las primarias del sector no figuraba el aborto libre.

Esto, en declaraciones a radio Festival de Viña del Mar, donde la exministra se refería a la decisión de no incluir el aborto libre en sus lineamientos principales, debido a las diferencias valóricas con la Democracia Cristiana.

En la ocasión, Jara afirmó que la medida tampoco estuvo contemplada en el documento programático de las primarias. Sin embargo, el aborto libre figuraba como la octava medida prioritaria para su gobierno, titulada como “autonomía y derechos, sin retrocesos“.

Así, la carta oficialista ocupó sus redes sociales para salir del paso: “Quiero aclarar, en Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía. Lamento la imprecisión”, indicó.

El nuevo traspié se produce en el marco de una cuestionada semana que ha debido sortear Jara, luego de que, precisamente, su candidatura enfrentara emplazamientos por las contradicciones entre el programa con el que ganó las primarias oficialistas y los lineamientos que impulsa en esta segunda etapa de campaña.

Los errores de Jara

Otro de los errores de la candidata del pacto Unidad por Chile fue respecto a la nacionalización del cobre.

El abanderado republicano, José Antonio Kast, acusó a Jara de mentir sobre la idea de nacionalizar el metal. Pese a que la exministra defendió que no era una propuesta de su borrador, en el documento estaba contenido como una de los ejes para el crecimiento económico.

Tras el desmentido de Kast, la candidata reconoció la contradicción: “Tengo la hidalguía de reconocer que en el programa hubo un error y ese error se va a corregir”.

El programa de Jara también ha tenido cambios sobre el sueldo mínimo. Inicialmente propuso un monto de 750 mil pesos, lo que fue descartado más tarde por uno de sus asesores económicos en entrevista con La Tercera.

Más sobre:Elecciones 2025Jeannette Jaraaborto libreprimariasprograma

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senadores de la bancada RN gestionan ayuda para influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica

Tragedia en Curacaví: hombre asesinado alcanzó a llamar a Carabineros y vecinos para alertar de segundo robo en una semana

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

Justicia colombiana ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Lo más leído

1.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

2.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

La discusión a gritos entre Bárbara Figueroa y Camilo Escalona que marcó la inscripción de candidaturas oficialistas

5.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

De Jadue a Calisto: las controversias que dejó la inscripción de listas parlamentarias y los duelos que vienen

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Influencers gastronómicos son atropellados mientras reseñaban hamburguesas

Servicios

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Este es el recorrido que tendrá la futura Línea 9 del Metro de Santiago

Senadores de la bancada RN gestionan ayuda para influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica
Chile

Senadores de la bancada RN gestionan ayuda para influencer estadounidense que aterrizó sin autorización en la Antártica

Tragedia en Curacaví: hombre asesinado alcanzó a llamar a Carabineros y vecinos para alertar de segundo robo en una semana

Diputado Mellado deja jefatura de bancada y renuncia a RN para apoyar a Kast

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?
Negocios

¿De qué países son los extranjeros que más gastan en Chile?

Caso Factop: Corte revoca beneficio de suspensión condicional a ejecutivos de Larraín Vial

Directores de Cementos Bío Bío se muestran a favor de la OPA lanzada por Carmeuse

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein
Tendencias

Melania Trump amenazó con demandar al hijo de Joe Biden por vincularla a Jeffrey Epstein

Cómo es Forest Lodge, el nuevo hogar del príncipe Guillermo y Kate Middleton

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

En vivo: Brayan Cortés y Peñarol buscan el paso a los cuartos de la Libertadores ante Racing
El Deportivo

En vivo: Brayan Cortés y Peñarol buscan el paso a los cuartos de la Libertadores ante Racing

Con un portazo de Héctor Tapia: Colo Colo oficializa la salida de Jorge Almirón y anuncia interinato de Hugo González

Un penal de Kylian Mbappé salva el estreno de Xabi Alonso en Real Madrid por LaLiga

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell
Cultura y entretención

Javiera Mena y Camila Moreno se unen para tributar a Lucybell

Los cambios que traen las competencias Internacional y Folclórica de Viña 2026: el Festival ya presentó las bases

La cantautora española Mercedes Cañas regresa a Chile para presentar su tercer álbum

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela
Mundo

Maduro anuncia despliegue de millones de milicianos por “amenazas” de EE.UU. contra Venezuela

Justicia colombiana ordena libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Tribunal Superior de Bogotá ordena la libertad inmediata de Álvaro Uribe

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones