    Segunda reunión por traspaso de mando en Interior: Elizalde y Alvarado evitan polemizar tras críticas de ministros entrantes al actual gobierno

    En la cita en La Moneda, ambos equipos acordaron profundizar el intercambio de información en febrero, mientras persisten tensiones por acusaciones previas de la próxima administración sobre déficit fiscal, reconstrucción y eventuales “apitutamientos”.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: Prensa Presidencia

    En medio de un clima político tensionado por críticas públicas previas, el ministro del Interior en ejercicio, Álvaro Elizalde, y su sucesor Claudio Alvarado, sostuvieron este lunes una reunión en el Palacio de La Moneda para dar continuidad al proceso de traspaso de mando entre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la administración entrante de José Antonio Kast.

    El encuentro -el segundo que sostienen ambos- se desarrolló por cerca de tres horas y tuvo como eje central asegurar que la transición en la cartera de Interior se realice de manera ordenada, pese a los cuestionamientos que futuros ministros de Kast han formulado contra la actual administración en materias como el déficit fiscal, la reconstrucción tras los incendios, el pase cultural y, especialmente, las denuncias de “apitutamiento” de funcionarios afines al oficialismo.

    Tras la cita, Elizalde subrayó que el proceso va más allá de un gesto simbólico. “No se trata solo de un rito republicano, va mucho más allá. Tiene que ver con el compromiso que todos tenemos para que el Estado no se detenga en su trabajo”, afirmó,

    De igual modo, enfatizó que, más allá de las diferencias políticas, el deber del gobierno saliente es entregar toda la información necesaria para que las nuevas autoridades adopten decisiones desde el 11 de marzo.

    En esa línea, el secretario de Estado detalló que durante la reunión se entregaron carpetas informativas con el estado del Ministerio del Interior al 31 de enero, además de comprometer nuevas reuniones específicas, particularmente para abordar la gestión de emergencias, con foco en los incendios forestales que han afectado a las regiones del Biobío y Ñuble.

    Hemos abordado prácticamente todas las materias del Ministerio del Interior”, sostuvo.

    Por su parte, el futuro ministro Claudio Alvarado valoró la disposición del equipo saliente y recalcó la necesidad de dar continuidad a la acción del Estado.

    Hemos contado con la disposición y voluntad del ministerio para entregar una visión general y también aquellas situaciones especiales producto de la emergencia”, señaló, y agregó además que una vez designados los delegados regionales, se realizarán reuniones en terreno para asegurar un traspaso efectivo de información, especialmente en la etapa de reconstrucción que corresponderá al nuevo gobierno.

    Las críticas que tensionan la transición

    En la instancia ambas autoridades fueron consultadas por el contraste entre el tono institucional de la reunión y las duras críticas previas de los futuros ministros al Ejecutivo actual.

    Foto: Prensa Presidencia

    En particular, se mencionaron los emplazamientos del próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por el déficit fiscal, del futuro titular de Vivienda, Iván Poduje, por críticas a la reconstrucción, del designado ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, por el pase cultural, y del propio Alvarado por sus reproches en torno a que el gobierno estaría “apitutando” personas antes de dejar el poder.

    Frente a ello, Elizalde llamó a distinguir entre el debate democrático y la responsabilidad institucional.

    Forma parte del debate democrático que se den distintos puntos de vista, pero una cuestión distinta es garantizar que el traspaso de mando se desarrolle de manera ejemplar”, afirmó, recalcando que el foco actual está en asegurar la continuidad del Estado.

    Alvarado, en tanto, defendió la legitimidad de la crítica política, pero evitó profundizar en sus cuestionamientos dentro de La Moneda.

    La crítica política es parte del sistema y es sano expresarlas, pero hoy día estamos aquí abocados a que este traspaso de mando sea ejemplar”, sostuvo, añadiendo que no corresponde utilizar el espacio institucional para polemizar.

    Ante la insistencia sobre sus denuncias de “apitutados”, fue tajante en señalar que “este tipo de reuniones son para otro tipo de materias y a esas materias nos hemos abocado”.

    Agenda de bilaterales

    Con esta cita, el Ministerio del Interior dio el puntapié inicial a las rondas bilaterales entre ministros salientes y entrantes, las que se extenderán durante todo febrero.

    Elizalde confirmó que habrá más reuniones esta misma semana, aunque evitó adelantar detalles por posibles ajustes de agenda.

    Pese a ello, ya estarían agendados encuentros clave, como el del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, con su sucesor Jorge Quiroz, y el de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, con Judith Marín.

    En paralelo, el gobierno actual aseguró que continuará liderando la respuesta a las emergencias del centro sur del país, concentrándose en la habitabilidad transitoria mediante el bono de recuperación de $1.500.000, el bono de acogida de 10 UF, la instalación de viviendas de emergencia y el bolsillo electrónico de autoconstrucción asistida por 150 UF, además del despeje de escombros y demoliciones a cargo del MOP y Vivienda.

