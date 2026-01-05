Tricel proclama a Kast como presidente electo y afina detalles de viaje a Perú

Entre risas, José Antonio Kast recibió este lunes la carpeta con el acta de proclamación que lo confirmó como el presidente electo tras imponerse en la segunda vuelta presidencial.

Al momento recibir el documento, la hoja se deslizó de la carpeta y cayó al piso, desatando algunas sonrisas en el salón del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y la incomodidad del republicano. Fue el propio presidente del organismo, Arturo Prado, quien tuvo que recoger el papel.

La ceremonia tuvo lugar este lunes, en la sede del tribunal, y se extendió por casi 30 minutos.

Al edificio ubicado en el centro de Santiago, Kast llegó acompañado por su esposa y futura primera dama, María Pía Adriasola, sus hijos José Antonio y Josefina Kast e integrantes de su equipo más cercano.

Al interior del recinto también lo esperaban otras autoridades públicas y parte de sus invitados estelares. No solo los presidentes de partido de su sector, como Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN), Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), Johannes Kaiser (libertarios), entre otros, sino también algunos de los timoneles del actual oficialismo que fueron invitados por el propio Kast. Entre ellos, Paulina Vodanovic (PS), Jaime Quintana (PPD) y Leonardo Cubillos (Partido Radical).

En ese contexto, la ausencia que no pasó inadvertida fue la del líder del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, quien al igual que el resto de sus pares de la alianza de gobierno, también fue invitado a la ceremonia.

Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

“Va a ser muy difícil que tengamos una presencia porque confunde políticamente a la opinión pública“, adelantó horas antes de la instancia en entrevista con Radio USACh, explicando que la ausencia de su partido se debía -en parte- a su desacuerdo con la postura de Kast sobre la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, en la que se detuvo a Nicolás Maduro. Hecho respaldado por el republicano.

En ese contexto, según trascendió, el timonel comunista incluso se contactó con la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, para explicar su decisión de restarse de la ceremonia.

Kast, en todo caso, evitó polemizar al respecto. Tras la ceremonia, al ser consultado por el tema, agradeció a los partidos del oficialismo que aceptaron la invitación y afirmó que "es legítimo que el presidente del Partido Comunista manifieste hoy día que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia, y la hemos expresado así siempre".

Eso sí, reiteró que “hay otras materias donde tendremos que conversar y eventualmente se podrá llegar a un acuerdo en temas que hoy día nos afligen a todos, que es el tema de la migración irregular, que es el tema del crimen organizado”.

A la ceremonia, en todo caso, tampoco llegó ningún representante del Frente Amplio, partido que se excusó por problemas de agenda.

El presidente republicano, Arturo Squella, a diferencia de Kast, sí subió el tono sobre la ausencia de esos partidos. “Que haya partidos políticos que no hayan querido formar parte de un acto republicano tan valioso (...). Ellos tendrán sus razones, pero la verdad es que se alejan desde mi perspectiva de lo que la inmensa mayoría espera en estos momentos, que debiera ser la unión entre todos los chilenos”, manifestó.

Gira a Perú y gabinete

Squella, por otro lado, también se refirió al viaje que durante este martes y miércoles sostendrá Kast en Perú, donde tendrá una reunión con el presidente de ese país, José Jerí, miembros de su gabinete y también algunos representantes del sector empresarial peruano.

El republicano partirá hoy, a las 16 horas, al país limítrofe, tras sostener un encuentro con la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) durante la mañana. Y lo hará acompañado no solo por miembros de su equipo, sino también por el gobernador de Arica, Diego Paco, y el actual diputado de la zona, Enrique Lee.

El miércoles, tras una reunión con empresarios en la mañana, concretará su cita con el mandatario peruano en el Palacio Pizarro, encuentro que estará marcado por la crisis en Venezuela y también la posibilidad de realizar un corredor humanitario para que los inmigrantes irregulares de esa nacionalidad puedan volver al país. Esa propuesta ha sido fuertemente impulsada por Kast.

En ese contexto, respecto a las expectativas en torno a esa medida para el viaje a Perú, Squella afirmó que “desde antes que tuviéramos las noticias del fin de semana de la captura y la detención de Nicolás Maduro, el presidente electo venía trabajando en sus reuniones protocolares con nuestros países vecinos en uno de los temas que es más sensible y cobra mayor relevancia, por cierto, ahora conocida la detención, de una eventual salida masiva de venezolanos que están viviendo actualmente en nuestro país y en los países vecinos”.

Foto: Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Así, afirmó que “ese es el contexto de las conversaciones que han tenido y, por cierto, que seguramente va a tomar buena parte de la agenda entre el presidente Kast y su parte peruana”.

Kast, por su parte, aseguró que “como presidente electo lo que he buscado en estas semanas, al haber estado en Argentina, en Ecuador, haber hecho escala en Perú, estar esta semana en Perú, es una solución humanitaria para todos aquellos migrantes forzados que han tenido que salir de su nación y que tienen la esperanza de volver a su nación”.

El corredor humanitario, en todo caso, no es la única preocupación del presidente electo por estos días.

Puzzle ministerial

En paralelo, el republicano ha estado concentrado en lo que será la conformación de su gabinete. Ese trabajo ha sido liderado por uno de sus asesores más cercanos, Alejandro Irarrázaval, quien se desempeñó como coordinador general de su campaña.

El propio Kast se autoimpuso como plazo el 15 de enero para dar a conocer a sus futuros ministros, sin embargo, según fuentes de su entorno, lo más probable es que el anuncio se postergue hasta el 19 o 20 de este mes, pues -reconocen- la conformación del gobierno ha demorado más de lo estipulado.

“Es una fecha referencial, creo que es razonable tener eso, pero no es el día exacto, el 15 de enero, necesariamente, que se va a dar a conocer esa información”, dijo Squella al respecto.

De igual forma, hasta el momento ya hay algunos nombres avanzados como el de Claudio Alvarado (UDI), en Interior; José García (RN), en Segpres; Francisco Pérez Mackenna, en Cancillería; Jorge Quiroz, en Hacienda, y Martín Arrau, en Obras Públicas.

Además, dentro de sus periplos al exterior, Kast alista un viaje a Estados Unidos, el que concretará antes de asumir el 11 de marzo.