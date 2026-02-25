Tricel sepulta reclamo de diputado Donoso (UDI) y ratifica victoria de Guillermo Valdés (PDG) en la Región del Maule

El Tribunal Calificador de Elecciones sepultó esta jornada el reclamo que interpuso la UDI para que su candidato a diputado en la Región del Maule, Felipe Donoso, fuera proclamado como electo, en lugar del aspirante del Partido de la Gente Guillermo Valdés, por un supuesto error en el conteo de votos.

El mismo tribunal había rechazado el pasado 23 de enero la primera reclamación que hizo la UDI. Antes de que trascendiera la decisión del Tricel, dirigentes de la UDI aseguraba que la decisión había resultado en favor de su candidato. Los gremialistas, en vista del estrecho margen de 88 votos entre los dos aspirantes, habían solicitado repetir el escrutinio aduciendo errores de transcripción.

Sin embargo, el organismo jurisdiccional terminó por ratificar en esa oportunidad a la carta del PGD, quien obtuvo 12.500 votos en el Distrito 17, que comprende el norte del Maule. Ante esta situación la UDI volvió a presentar un reclamo. El propio diputado Donoso aseguró en el documento que “esta parte ha constatado que existen importantes diferencias entre el resultado que reflejan las actas de las mesas receptoras de sufragios y el que aparece en los archivos considerados por su Excma. al dictar la sentencia de calificación”.

El Tricel entrega al presidente del Senado José Miguel Castro la sentencia que proclama a diputados definitivamente electos.

De todas maneras, esta jornada el Tricel reafirmó su decisión con la entrega de la sentencia de proclamación de diputadas y diputados definitivamente electos en los comicios celebrados el 16 de noviembre de 2025.

Si bien acogieron parcialmente el reclamo en lo relativo a la incorporación a “la presente sentencia de calificación, los resultados del escrutinio público de cada una de las mesas receptoras de sufragio individualizadas en tales reclamaciones”, afirmaron que verificaron y subsanaron las inconsistencias denunciadas.

Con ese proceso ya listo, el escenario no cambió. En el caso del distrito 17 confirmaron que la carta del PDG obtuvo 12.500 votos y que en vista de los cálculos derivados del sistema D’Hondt se proclama en esa zona como diputados electos a Roberto Celedón (Ind-FA), Priscila Castillo (DC), Javier Muñoz (DC), Guillermo Valdés (PDG), Jorge Guzmán (Evopoli), Benjamín Moreno (Partido Republicano) y Germán Verdugo (PNL).

Con la exclusión de Donoso, el PDG obtuvo 14 diputados electos para el próximo periodo legislativo y la UDI 18.