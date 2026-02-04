UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

Una nueva arista sumó este martes la oposición al debate por la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, luego de que el presidente de la UDI y diputado, Guillermo Ramírez, emplazara directamente al Presidente Gabriel Boric a transparentar los respaldos internacionales con los que contaría la exmandataria.

A través de una publicación en la red social X, el timonel gremialista sostuvo que “le pedimos al presidente Boric que exhiba el listado de países que apoyan la candidatura de Bachelet”.

En la misma línea, agregó que “la polémica interna es inútil si es que Bachelet no tiene opciones realistas de ganar”, y calificó la solicitud como “justa dada la permanente improvisación del presidente en materia de Relaciones Exteriores”.

Las declaraciones fueron emitidas por el parlamentario dos días después de que el gobierno formalizara públicamente la candidatura de la expresidenta, en un acto encabezado por Boric desde el Palacio de La Moneda, junto a la propia Bachelet, el canciller Alberto van Klaveren y los embajadores de Brasil y México, países que ya manifestaron su respaldo a la aspiración chilena ante la ONU.

Oposición dividida

El emplazamiento de Ramírez se suma a los cuestionamientos que ha liderado el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien desde el lunes ha elevado el tono contra la decisión del Ejecutivo.

Primero calificó la postulación como “una candidatura que nace muerta”, y luego acusó al gobierno de intentar “el amarre más grande” de cara a la próxima administración encabezada por José Antonio Kast.

Chile impulsa candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU con apoyo regional. Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

Squella afirmó que la nominación de Bachelet busca comprometer políticamente al gobierno entrante, acusando a La Moneda de actuar sin considerar que el mando cambiará el próximo 11 de marzo.

Sus declaraciones, sin embargo, no representan una posición unánime en la oposición.

Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE) han optado por una estrategia más cautelosa y diplomática. El senador y futuro ministro de la Segpres, José García Ruminot, descartó cualquier “deslealtad” del actual gobierno y subrayó que la conducción de las relaciones internacionales recaerá constitucionalmente en Kast una vez asumido el cargo, por lo que corresponde evaluar la candidatura con posterioridad al cambio de mando.

El propio Kast, actualmente en gira por Europa, reiteró que hasta el 11 de marzo es el gobierno de Boric el que está a cargo de la política exterior, aunque reconoció el peso de la trayectoria internacional de Bachelet y la necesidad de “mirar cómo se logra la unidad para que eso resulte”.

Pese a las críticas más duras, la candidatura de Bachelet ha generado respaldos incluso dentro de sectores de oposición. Parlamentarios como Manuel José Ossandón, Francisco Chahuán, Matías Walker e Iván Moreira han valorado la posibilidad de que Chile alcance por primera vez la Secretaría General de la ONU.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien calificó como un logro país que una expresidenta chilena pueda llegar al máximo cargo del organismo multilateral, más allá de las diferencias políticas.