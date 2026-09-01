UDI pide que Kast aborde caso Apablaza en bilateral con Milei

En la antesala de la llegada del presidente de Argentina, Javier Milei, a territorio nacional, para participar del Foro Madrid que se realizará en Santiago, en la UDI ha tomado fuerza una postura: que José Antonio Kast aproveche la bilateral con él para abordar el caso de Galvarino Apablaza, quien se mantiene prófugo de la justicia trasandina.

Se trata de un tema sensible para la UDI, puesto que el exfrentista es sindicado como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, el fundador de la colectividad.

A la salida del comité político ampliado de este lunes, que semanalmente reúne a ministros y jefes de partido en La Moneda, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez dijo: “Yo estoy seguro de que el tema Galvarino Apablaza se va abordar en la bilateral del presidente Milei con el Presidente Kast. Esperamos que esa bilateral pueda generar algún cambio en Buenos Aires respecto a la detención de una persona que nunca ha enfrentado a la justicia y que es el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán”.

Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Por su parte, la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse, planteó que “estamos persiguiendo a los asesinos del senador Guzmán. Esperamos que la conversación entre ambos presidentes vaya enfocada también en avances de lo que no hemos podido lograr aún: la extradición a Chile”.

Raul Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En mayo de este año, la senadora y exministra de Seguridad del gobierno de Milei, Patricia Bullrich, se refirió a la búsqueda del exfrentista. “Si está en Argentina, lo vamos a encontrar. Ese es el compromiso del presidente argentino, es el compromiso del gobierno. Ya está otorgada la extradición, solamente hay que encontrarlo”, dijo en esa ocasión.

Al margen del caso Apablaza, en la UDI también tienen la expectativa de que el encuentro entre ambos mandatarios sirva para reafirmar la soberanía de Chile en el estrecho de Magallanes.

“El general de las Fuerzas Armadas en Argentina dijo expresamente que el estrecho de Magallanes es chileno. Eso lo recibimos con alegría, porque hasta ahora no había sido así de manera explícita. Supongo que en la bilateral van a hablar sobre el famoso decreto que dictó el Presidente (Alberto) Fernández, para que se derogue, porque lo que dice ese decreto no es cierto”, dijo ayer Ramírez, en referencia al documento que define el lugar como un espacio de “control conjunto”.

“El decreto sigue vigente y las autoridades argentinas se exceden en sus declaraciones con cierta frecuencia. Si existe afinidad entre el gobierno de Chile con el presidente Milei, esperamos una respuesta satisfactoria que genere confianza y que permita cerrar definitivamente este tema para concentrarnos en nuestra relación comercial y política”, afirmó el vicepresidente del Senado, Iván Moreira, quien también es militante UDI.