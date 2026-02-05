SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    El calendario considera dos sesiones especiales. La reforma política se analizará el miércoles 4.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Dedvi Missene

    La Cámara de Diputados desarrollará cinco sesiones de Sala durante la primera semana de marzo, en la antesala del cambio de mando y en los últimos días del gobierno de Gabriel Boric.

    El calendario considera dos sesiones especiales, en el marco de la última semana del periodo legislativo y previo al 11 de marzo, fecha en que asumirán los parlamentarios electos para los próximos cuatro años y se realizará la ceremonia de investidura de José Antonio Kast como Presidente, en el Salón de Honor del Congreso Nacional.

    Por otro lado, el Ejecutivo saliente considera reactivar la instancia de cónclave de su sector para coordinarse frente a sus pendientes legislativos para la primera semana de marzo.

    Antes del receso veraniego, gestiones desde la Oficina del Presidente Electo permitieron que la iniciativa sobre titularidad docente (que permite a profesores tener continuidad de sus empleos) y el fortalecimiento de la educación pública fueran despachados a ley por la Cámara Baja.

    Lunes 2 de marzo

    El lunes 2 de marzo, a partir de las 17:00 horas, la Cámara de Diputados analizará, según la tabla, el proyecto que crea un nuevo sistema de subsidio unificado de empleo, con urgencia de discusión inmediata, por lo tanto, tiene seis días de plazo para su tramitación

    A continuación, con suma urgencia se encuentra el proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales. El texto tiene suma urgencia, lo que significa que tiene un plazo de 15 días para ser tramitado.

    Martes 3 de marzo

    En la sesión fijada desde las 10.00 horas del martes 3 de marzo, la tabla incluye el proyecto que establece un Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia respecto de personas víctimas de desaparición forzada entre 1973 y 1990. El texto se encuentra en primer trámite constitucional y con discusión inmediata.

    También, está contemplado el análisis del proyecto relativo al financiamiento de Televisión Nacional, en primer trámite constitucional y con suma urgencia.

    Miércoles 4 de marzo

    Para el miércoles 4 de marzo se fijaron dos sesiones de Sala de la Cámara de Diputados.

    En la primera sesión, en el horario habitual, a partir de las 10.00 horas, se debe discutir el proyecto que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera. La propuesta viene en segundo trámite constitucional y se discutirá en la tabla de fácil despacho.

    Además, se encuentra en tabla la iniciativa que busca promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político. El texto viene en segundo trámite, con urgencia de discusión inmediata.

    La reforma política es uno de los pendientes que la administración Boric intenta despachar antes de dejar La Moneda.

    A las 19.30 horas del miércoles 4 de marzo, en tanto, está fijada una sesión especial con cuatro temas:

    • El proyecto que encarga al Servicio Médico Legal (SML) la identificación de restos humanos bajo su custodia, correspondientes a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se trata de una moción que está en primer trámite.
    • El proyecto que aumenta el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia. El texto se encuentra en segundo trámite constitucional.
    • Informe de la Comisión Investigadora sobre la adquisición del inmueble que fuera de propiedad del Expresidente de la República, Salvador Allende.
    • Informe de la Comisión Investigadora sobre operatividad y funcionamiento de los servicios de distribución eléctrica, entre 2024 y 2025.

    Jueves 5 de marzo

    El jueves 5 de marzo se debe desarrollar una sesión especial destinada a tratar, entre otros proyectos, el relativo a la reactivación del turismo y de fomento a la industria audiovisual. Este mensaje presidencial viene del Senado con modificaciones y se le asignó urgencia de discusión inmediata.

    Figura, también, en tabla para ese día, la iniciativa que mejora la fiscalización y aumenta las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros. La propuesta viene también con modificaciones del Senado y con suma urgencia.

    El detalle completo de la tabla semanal de la Cámara de Diputados se puede revisar en su sitio web oficial.

    Más sobre:CongresoCámara de DiputadosEjecutivoPresidente Gabriel BoricJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Presidente de la CChC por roce entre ministra López y Arrau: “Interesante que se corte una cinta, pero vamos al problema de fondo”

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Lo más leído

    1.
    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    Bachelet a la ONU: secretaria general de republicanos arremete contra Boric y pone en duda credenciales de la exmandataria

    2.
    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”

    Continúa la división interna en el PNL: Labbé se lanza contra Kaiser y le pide que sea “más humilde”

    3.
    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    UDI exige al gobierno transparentar apoyos internacionales a candidatura de Bachelet a la ONU

    4.
    Presidenta PS sale en apoyo de Jara ante desavenencia con el PC y acusa conductas propias de la “cultura de la cancelación”

    Presidenta PS sale en apoyo de Jara ante desavenencia con el PC y acusa conductas propias de la “cultura de la cancelación”

    5.
    Cancillería mandata a embajadas a desplegarse por Bachelet

    Cancillería mandata a embajadas a desplegarse por Bachelet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Soy oncólogo y estos son los 3 cambios que haría en mi vida para reducir el riesgo de cáncer

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Servicios

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Barcelona por la Copa de la Reina

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible
    Chile

    Conoce cómo funciona la Tercera Placa Patente y las comunas en que está disponible

    Boric hace llamado al Parlamento para aprobar sala cuna en marzo y reconoce lentitud en reconstrucción por incendios

    Últimos días del gobierno de Boric: Cámara de Diputados contempla cinco sesiones de Sala en la primera semana de marzo

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación
    Negocios

    Casi 40 vehículos asegurados fueron robados cada día durante 2025 en Chile, pero sube porcentaje de recuperación

    Ventas de autos nuevos frenan su alza, pero los SUV siguen ampliando su participación

    Pymes: ¿competir o colaborar en un mundo que no espera?

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares
    Tendencias

    Qué se sabe de la reunión entre EEUU e Irán para discutir sobre temas nucleares

    Cómo fue el juicio contra Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar asesinar a Trump

    Un hombre ciego recuperó la vista con un implante del cerebro: esto se sabe de su caso

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo
    El Deportivo

    Celebra Tiago Nunes: Liga de Quito podrá inscribir a Deyverson tras saldar deuda con Palestino por Fernando Cornejo

    “No tiene problemas de equilibrio ni de vértigo”: Nicolás Jarry deja atrás la neuritis vestibular antes de la Copa Davis

    Neven Ilic defiende el nombramiento de Natalia Duco como ministra del Deporte: “Los errores se pueden ir dejando atrás”

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto
    Tecnología

    Una filtración de Meta advierte sobre “Avocado”, su modelo secreto de IA que promete “superar” a todo lo visto

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile
    Cultura y entretención

    Cancamusa presenta su gira Dopamina Tour 2026 por Chile

    Art Basel Doha: cómo funciona la brújula del mercado global del arte

    Gonzalo Yáñez será el invitado para abrir el show de Bryan Adams en Chile

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega
    Mundo

    ¿Alex Saab fue detenido?: funcionario de EE.UU. reporta su captura; abogado del aliado de Maduro lo niega

    Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar de alto nivel tras las conversaciones en Ucrania

    Rusia y Ucrania intercambian más de 300 prisioneros y Zelensky anuncia otro encuentro “en un futuro próximo”

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió