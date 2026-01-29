Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

Al inicio de la sesión de la Cámara de este miércoles, la diputada Camila Rojas (Frente Amplio) pidió que pudieran votar ese mismo día dos proyectos de educación, aprobados el día anterior por el Senado, que contaban con acuerdo político y ya se encontraban en su recta final.

Se trataba de la iniciativa sobre titularidad docente (que permite a profesores tener continuidad de sus empleos) y el fortalecimiento de la educación pública.

Sin embargo, la bancada de diputados republicanos no dio la unanimidad.

Sorpresivamente, minutos después hubo un cambio, ya que el jefe de bancada republicana, Juan Irarrázaval, pidió la palabra y dio el consentimiento para que ambas iniciativas se votaran en la misma sesión, incluso sin discusión.

“Se ha dicho que nosotros nos estábamos oponiendo a poner en tabla dos proyectos de educación... Lo que estábamos haciendo nosotros era analizar cómo venían esos informes, porque es lo que todo parlamentario responsable debería hacer. Ahora yo mismo quiero proponerle a la sala que se puedan votar”, dijo Irarrázaval.

El repentino cambio de postura, según la versión de las bancadas de Chile Vamos, se debía a que hubo gestiones concretas de la oficina del presidente electo, José Antonio Kast, para que se aprobaran ambos proyectos, cuyo consenso había sido logrado por gestiones del mismo senador José García (RN), futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia.

Consultado Irarrázaval si hubo una solicitud del equipo de Kast, dijo que “no hubo una petición especial”. Eso sí, agregó que “lo que hubo fue una opinión de parte de la oficina del presidente de que no había problema de ponerlo en tabla”. Además, explicó que votaron a favor ambos proyectos, salvo en un punto en el que pidieron votación separada para poder rechazar, pero que igual se aprobó.