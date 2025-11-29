BLACK SALE $990
    Política

    “Una decisión poco inteligente”: líderes de Demócratas y exfiguras DC entregan apoyo a Frei tras suspensión de su militancia

    A través de una carta, 75 dirigentes y exautoridades -encabezados por Ximena Rincón- rechazaron la medida adoptada por la DC tras la cita del exmandatario con el candidato republicano, José Antonio Kast.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El exmandatario Eduardo Frei Ruiz-Tagle recibió en su casa a la carta republicana, José Antpnio Kast.

    Un grupo de autoridades de Demócratas, encabezados por la senadora Ximena Rincón, junto a exmilitantes de la Democracia Cristiana (DC), entregaron este viernes su apoyo al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de que el pasado miércoles el Tribunal Supremo de la falange suspendiera la militancia del otrora mandatario a raíz de su reunión con José Antonio Kast, el candidato presidencial de la derecha.

    A través de una carta, los 75 signatarios -en su mayoría militantes Demócratas y ex DC como Jaime Ravinet y Jorge Sabag- señalaron que “expresamos nuestra plena solidaridad con el ex Presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien ha sido objeto de la suspensión de su militancia por parte de la Democracia Cristiana, partido en el que ha militado toda su vida y que fuera fundado por su propio padre”.

    Tras esto, indicaron que la medida adoptada por la falange es “una decisión poco inteligente e irracional respecto de un hombre que ha dedicado su vida al servicio público y al desarrollo de Chile”.

    En este sentido, relevaron la figura de Frei para la historia reciente del país, al señalar que su gobierno “fue un período de crecimiento, estabilidad, responsabilidad fiscal y fortalecimiento democrático, reconocido transversalmente incluso por quienes discrepan con él en lo político”.

    “Resulta especialmente injusto que quien contribuyó decisivamente a que millones de chilenos salieran de la pobreza, a que el Estado se modernizara, y a que Chile se integrara al mundo, hoy reciba como “pago” la sanción partidaria por ejercer un derecho básico en democracia: dialogar”, destacaron los firmantes.

    Al respecto, manifestaron que “el ex Presidente Frei optó por reunirse con José Antonio Kast para intercambiar ideas sobre el futuro de Chile, buscando puntos de encuentro y acciones que permitan enfrentar las necesidades reales de las personas”.

    “Ese gesto —propio de un estadista y demócrata— ha sido respondido por la directiva de la DC con descalificaciones y una virulencia verbal que no contribuyen al clima democrático que nuestro país necesita”, agregaron.

    Con todo, relevaron que el aporte de Frei a Chile “permanece vivo y no puede ser relativizado por decisiones partidarias coyunturales”.

    Finalmente, rechazaron “categóricamente” los ataques que ha recibido el expresidente tras recibir a Kast en su casa y lamentaron que la DC “haya elegido el camino de la expulsión simbólica antes que el respeto democrático”.

    Cabe recordar que Demócratas nació en 2022 formado por ex militantes de la DC, el PPD y el Partido Radical y, en el escenario actual, desde la tienda han realizado diversos gestos al candidato republicano. Y para este lunes está programada una reunión entre líderes de la tienda (que se encuentra en proceso de disolución por no cumplir los requisitos de la ley) y el propio José Antonio Kast con el objetivo de entregarle su apoyo formal de cara al balotaje.

