“Una estrategia comunicacional” y “No queremos impunidad”: las reacciones parlamentarias al relato a Fiscalía de Manuel Monsalve

Énfasis en que produce una revictimización de la denunciante, críticas al actuar del gobierno y solicitudes al Ministerio Público de poder alcanzar una pronta resolución del caso son algunas de las reacciones que provocó la revelación de la declaración del exsubsecretario Manuel Monsalve a la Fiscalía Centro Norte.

Este domingo, La Tercera dio a conocer la declaración entregada por Manuel Monsalve a la Fiscalía Centro Norte en el contexto de la denuncia por abuso sexual y violación que pesa en su contra, por la que estuvo seis meses en prisión preventiva y por la cual actualmente se encuentra con arresto domiciliario total tras abandonar Capitán Yáber la semana pasada.

El otrora subsecretario del Interior habría, entre el 7 y el 13 de enero, respondido un total de 307 preguntas por parte de los investigadores.

En su relato a la Fiscalía, habría repasado primeramente su trayectoria profesional y cómo se integró al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Tras ello, entregó detalles de cómo se conoció con la víctima, además del desarrollo de las juntas sostenidas el 1 de septiembre y la posterior cena en el Ají Seco Místico.

Posteriormente, relató a los investigadores cómo el Presidente Boric le informó primero sobre la denuncia penal en su contra y también cómo se trató el caso en La Moneda durante los primeros días hasta finalmente ser develado por La Segunda.

Además de lo anterior, explicó sus dudas sobre lo ocurrido la noche del 22 de septiembre, la petición de la revisión de cámaras a la Policía de Investigaciones (PDI) y sus dudas sobre la actuación de los organismos de inteligencia de Carabineros.

Así las cosas, miembros de la Comisión Especial Investigadora por el caso Monsalve, además de otros parlamentarios, entregaron sus apreciaciones sobre el relato entregado por Monsalve.

Críticas a Monsalve, pedidos a Fiscalía y revictimización de la denunciante

Para quien fuera el presidente de la Comisión Especial Investigadora (CEI) del caso Monsalve en la Cámara de Diputados, Miguel Mellado (RN), la revelación se enmarca en “la batalla comunicacional de Monsalve ”.

“En el tema de la declaración de Monsalve ante el fiscal, nosotros esperamos -no somos jueces ni fiscales- que eso avance con rapidez y se declare inocencia o culpabilidad de Monsalve”, enfatizó.

Además, criticó la postura del exsubsecretario respecto a considerarse una víctima.

“Nosotros esperamos que esto avance con rapidez, porque aquí se revela una estrategia comunicacional, obviamente, de Monsalve y todos sus asesores. Y nosotros esperamos que por lo menos se piense en algo en la denunciante que es víctima de este caso y que se atrevió a denunciar a uno de los hombres más poderosos, que era su jefe directo, y que efectivamente esto la revictimiza a ella nuevamente”, resaltó.

La diputada Camila Musante (Ind. PPD) por su parte, criticó el hecho que Monsalve no haya respondido el cuestionario enviado por la CEI y que haya realizado a Fiscalía “ una confesión que parece ser más política que de otra índole ”.

“Es de esperar que estas declaraciones finalmente sirvan para avanzar en la investigación y que no exista impunidad en un caso tan grave donde se ha denunciado un delito como es el de la violación. No queremos impunidad para ningún tipo de delitos sexuales y en eso, por un parte, no ha existido en absoluto un cambio de convicción. Esperamos que se haga justicia y esperamos que se esclarezcan todos los responsables de este caso”, concluyó al respecto.

Carla Morales, subjefa de bancada de RN, enfatizó tras la revelación que “ La Moneda sabía con anticipación de la denuncia por violación y abuso sexual contra Manuel Monsalve y no hizo nada . Pero sí lo que hizo fue colaborar en todo a favor de Manuel Monsalve, le dio tiempo para avisar a su familia, incluso con recursos del Estado para que Monsalve viaje a su región y estar con su familia”.

“Acá el Presidente Boric le creyó a Monsalve y no a la funcionaria afectada, se preocupó claramente en proteger la imagen de Monsalve y de su propio Gobierno”, agregó al respecto.

Por su parte, Tomás Lagomarsino (PR) señaló que espera “que la justicia siga investigando y llegue a una verdad judicial en esta materia y evidentemente a las condenas que correspondan”.

Además, destacó que tras un primer rechazo de su petición a presidencia de mostrar los correos entre el ex jefe de asesores y el ex jefe de gabinete del presidente a la CEI, finalmente el Consejo para la Transparencia ordenó que se le compartieran estos registros al parlamentario.

Para Sofía Cid (Ind. Rep) “lo que más preocupa de la declaración de Manuel Monsalve es la naturalidad con que intenta justificar situaciones que, desde cualquier punto de vista, representan un abuso de poder, especialmente, al tratarse de una funcionaria que estaba bajo su subordinación directa”.

“No estamos hablando solo de una relación impropia, sino de alguien que era subsecretario del Interior, a cargo de la seguridad de todos los chilenos, y que admite haber perdido completamente la noción de lo ocurrido durante horas, con alcohol de por medio, contusiones y sin recordar cómo llegó al hotel. A eso se suma que activó recursos de inteligencia del Estado, no para colaborar con la justicia, sino para proteger su imagen personal”, agregó al respecto.

Por otro lado, la también miembro de la CEI por este caso, la diputada Carolina Tello (FA), y consultada por este medio respecto al relato del exsubsecretario sobre cómo conoció la denuncia en su contra por el Presidente Boric, entregó su respaldo al actuar del mandatario.

“Respaldo plenamente al presidente Gabriel Boric, quien ha actuado con total responsabilidad institucional frente a una denuncia tan grave. El Presidente cumplió con su deber al informar lo que correspondía y activar los canales pertinentes, tal como lo establece la probidad que guía su gobierno”, explicó.

A lo que agregó: “Me parece preocupante que se pretenda instalar un manto de dudas sobre su actuar, especialmente considerando que las declaraciones del subsecretario Monsalve, lejos de esclarecer, abren más interrogantes que certezas. Él no sólo vulneró la confianza del presidente, sino que perdió toda credibilidad en sus palabras, me parece que son intentos para amortiguar la condena que recibirá ”.

El diputado Cristián Araya (Rep.), primero lamentó que “estos antecedentes se filtren en la prensa, pues significa una revictimización de la denunciante”.

“Por otra parte, más allá de creerle o no creerle al ex subsecretario, lo que queda en evidencia es que su preocupación estaba en cualquier otra cosa y no en la seguridad de los chilenos”, agregó al respecto.

“Aquí la gran pregunta es cuántos de estos antecedentes los conocía La Moneda, el Presidente de la República y qué decisiones adoptó conforme a esta información. Está claro que frente a los antecedentes prefirió creerle al ex subsecretario y no a la denunciante. Esperamos que esta investigación avance rápidamente y que podamos conocer la verdad de lo ocurrido”, concluyó sobre el tema.

Para Héctor Ulloa, jefe de bancada PPD-Independiente, “lo primero que hay que decir es que las imputaciones en contra del ex subsecretario Manuel Monsalve son graves, y lo que conocemos en el día de hoy es su versión de los hechos”.