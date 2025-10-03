Una ofensa “infundada”: Elizalde en picada contra Kast por dardos a Boric

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió en defensa del Presidente Gabriel Boric, luego que escalaran las críticas del abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast en contra del Mandatario tras ser aludido en la última cadena nacional.

Sin mencionarlo directamente, el jefe de Estado criticó el plan fiscal del candidato presidencial. Ante eso, Kast acusó a Boric de realizar un “acto de cobardía, corrupción y mentiras”, a lo que Boric respondió que él “no está para polémicas tan chicas”.

Los dardos siguieron, puesto que el exdiputado subió el tono contra el Mandatario y señaló: “El único pequeño es él, el único que no ha estado a la altura del cargo es el Presidente de la República”.

En ese marco, el ministro Elizalde recalcó que los dichos de Kast no se tratarían de “una opinión política, ni del ejercicio de la libertad de expresión pura y simple, estamos hablando de una ofensa contra el Presidente de la República que es claramente infundada“.

En ese sentido, explicó que “ lo que ha hecho el gobierno es simplemente pedir una explicación, una clarificación, que se diga en qué va a consistir este recorte “.

“El candidato Kast, en vez de salir a ofender creyendo que la mejor defensa es el ataque, debería simplemente explicar en qué consiste ese recorte”, sostuvo.

El ministro aseguró que se podría haber "evitado toda esta controversia si simplemente un candidato que tiene una propuesta de recorte de 6.000 millones de dólares hubiera dicho qué es lo que va a recortar".

Elizalde resaltó que en el “marco del debate democrático propio de las elecciones, es muy importante que los candidatos precisen en qué consisten sus medidas para que las ciudadanas y los ciudadanos voten informados”.