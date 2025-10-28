Vicepresidente de la Cámara anuncia su voto a favor en AC contra exministro Pardow

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo (DC), anunció esta jornada que votará a favor de la acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardow ante su responsabilidad política en los cobros excesivos en las cuentas de luz.

Consultado al respecto esta jornada, el diputado afirmó que “han conversado, cada uno va a tomar su decisión en conciencia, pero yo en lo personal he decidido ya avanzar con mi voto favorable a esta acusación constitucional".

“ Creo que las condiciones, lo que estamos sabiendo en las últimas horas, la desprolijidad con que este tema se ha tratado y que esa desprolijidad finalmente lo paga la gente ; que ha visto un alza enorme en sus cuentas de luz, no solo a los sectores medios, también los sectores con menos recursos; hacen que sea viable esta acusación constitucional”, afirmó tajante.

Y continuó: “Yo, por lo menos, ya he tomado mi decisión, la comuniqué de esa forma, no obligo a nadie, simplemente aquí cada uno toma la decisión, y yo voy a defender a los ciudadanos, a los clientes de estas empresas eléctricas, pero no voy a defender a las empresas, me parece que esa es la decisión que hay que dar hoy en día”.

Consultado sobre si con esto ya están los votos para avanzar con la AC, Aedo apuntó que esto “ha ido tomando mucha fuerza al interior del Congreso y creo que no solo va a ser mi voto, que van a ser varios votos más”.

Asimismo, descartó que pudiese cambiar su voto si es que se acercaban a hablarle desd eel gobierno, ya que indicó que “lo importante es que demos una señal en favor de las personas”.

“Eso me parece que es lo relevante y también la señal que hay que dar es que hay que abrirse hoy día a la posibilidad de renegociar estos contratos con las eléctricas”, añadió.