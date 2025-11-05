OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Política

Voceras de Matthei salen a poner paños fríos tras flanco que se abrió con republicanos por polémico video

La diputada Ximena Ossandón apuntó que en el clip predomina la crítica hacia la administración del Presidente Gabriel Boric, mientras que Paula Daza sostuvo que la idea fue conectar con el voto joven, a través del lenguaje.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Evelyn Matthei lanza rap con críticas a Boric, Jara y Kast.

“Se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo, ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia:un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia(...). Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente. Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”.

Esa es la frase contenida en el nuevo video de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, que desató la molestia en el abanderado republicano José Antonio Kast y su equipo.

En el clip, que es parte de los videos que integrarán los próximos capítulos de la franja electoral de la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda, también hay sendas críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric y a la aspirante oficialista, Jeannette Jara.

El mayor disgusto, sin embargo, provino desde la tienda liderada por Arturo Squella, siendo el propio Kast quien salió a responder a primera hora de la mañana. “Primero, decir que la canción es mala, que se metan al disco Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos (...). Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto a 11 días. Creo que se hace un daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real, que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad”, dijo consultado por el tema en entrevista con Radio Universo.

Si bien el registró contó con el visto bueno del comité político del comando y también encontró respaldo en Chile Vamos una vez que se iniciaron las críticas, en horas de la tarde de este miércoles las voceras de Matthei salieron a poner paños fríos ante el desencuentro con republicanos.

La diputada Ximena Ossandón (RN) recalcó en que el foco del video no es Kast, sino que principalmente cuestionar al gobierno y la candidata oficialista.

“La verdad es que es una profunda crítica al gobierno y a la candidata de continuidad. Este gobierno defraudó a la gente que hoy está peor que hace cuatro años, con miedo a la delincuencia, con una inmigración ilegal descontrolada absolutamente. Sin pega, con dificultades para llegar a fin de mes. Este es el gobierno de Monsalve, de las fundaciones truchas, del robo de computadores. Eso es lo que se destaca", remarcó.

Paula Daza, en tanto, apuntó que el clip fue una manera de buscar cercanía con el voto joven, a través del lenguaje.

“Este video fue una forma distinta de conectar con los jóvenes, hablándoles en su propio lenguaje y su manera. La grabación estuvo llena de energía y también hacía mucho calor, pero eso no impidió que todos disfrutaran el momento. Algunos hasta animaban a Evelyn a sumarse con sus pasos de baile. Entre risas y conversaciones, ella compartió con los bailarines sus ideas sobre el presente y el futuro. Al final nos quedó claro que a veces tenemos que relajarnos un poco y mirar las cosas con más humor”, dijo.

Más sobre:PresidencialesEvelyn MattheiXimena OssandónPaula DazaPartido Republicano

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tensión en Comisión de Hacienda por Fondo Común Municipal: alcaldes acusan improvisación y “populismo sin nombre”

Rechazo del rubro del comercio y denuncias por venta de muñecas para adultos: la turbulenta llegada de Shein a Francia

Teck inicia tramitación ambiental para modificar Quebrada Blanca 2, inversión supera los US$100 millones

Corte de Valdivia rechaza recurso de amparo del diputado Ojeda por su reingreso a prisión preventiva

“Un llamado de atención a las autoridades”: fiscales efectúan jornada de reflexión y reclaman por más recursos

Aumenta pago del pasaje con QR: solo en octubre 483 mil viajes fueron gratis al alcanzar tope mensual

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

4.
A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

5.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Athletic Club por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Athletic Club por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Olympique de Marsella vs. Atalanta por la Champions League en TV y streaming

Voceras de Matthei salen a poner paños fríos tras flanco que se abrió con republicanos por polémico video
Chile

Voceras de Matthei salen a poner paños fríos tras flanco que se abrió con republicanos por polémico video

Tensión en Comisión de Hacienda por Fondo Común Municipal: alcaldes acusan improvisación y “populismo sin nombre”

Dónde y a qué hora ver a Benfica vs. Bayer Leverkusen por la Champions League

Rechazo del rubro del comercio y denuncias por venta de muñecas para adultos: la turbulenta llegada de Shein a Francia
Negocios

Rechazo del rubro del comercio y denuncias por venta de muñecas para adultos: la turbulenta llegada de Shein a Francia

Teck inicia tramitación ambiental para modificar Quebrada Blanca 2, inversión supera los US$100 millones

“Fraude a la ley”: se reactiva batalla judicial de grupo Gildemeister contra gigante china de camiones

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia
Tendencias

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

La Roja tiene un amargo debut contra Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar
El Deportivo

La Roja tiene un amargo debut contra Francia en el Mundial Sub 17 de Qatar

Con el cóndor como símbolo: lanzan la nueva camiseta de la Roja

Un plantel amplio para volver a los títulos: el impacto económico del Claro Arena fortalece los planes de la UC en 2026

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley
Cultura y entretención

Con el diseño listo y el consentimiento de los vecinos: así se alista el primer memorial de Andrés Bobe de La Ley

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México
Mundo

Detienen al hombre que tocó sin su consentimiento a la presidenta Sheinbaum en Ciudad de México

Del “¿por qué no te callas?” al “no olvides que heredas un sistema político que yo forjé”: las frases del libro de Juan Carlos I

Supremo de Bolivia anula sentencia de 10 años contra exvicepresidenta Jeanine Añez y ordena su liberación

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso