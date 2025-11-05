Voceras de Matthei salen a poner paños fríos tras flanco que se abrió con republicanos por polémico video

“Se supone que la otra solución es mi amigo José Antonio. Igual que yo, ofrece seguridad, pero tenemos una gran diferencia:un buen presidente no puede presentar solo un gobierno de emergencia(...). Un líder contundente debe tener proyectos de futuro después de arreglar el presente. Y aquí te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”.

Esa es la frase contenida en el nuevo video de la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, que desató la molestia en el abanderado republicano José Antonio Kast y su equipo.

En el clip, que es parte de los videos que integrarán los próximos capítulos de la franja electoral de la aspirante de la derecha tradicional a La Moneda, también hay sendas críticas al gobierno del Presidente Gabriel Boric y a la aspirante oficialista, Jeannette Jara.

El mayor disgusto, sin embargo, provino desde la tienda liderada por Arturo Squella, siendo el propio Kast quien salió a responder a primera hora de la mañana. “Primero, decir que la canción es mala, que se metan al disco Kast, que van a tener una canción diaria y se van a entretener como locos (...). Cometió un tremendo error, lamento que haya caído en esto a 11 días. Creo que se hace un daño ella misma y le hace un daño a una posibilidad real, que es derrotar en primera vuelta a la candidata de la izquierda, del Partido Comunista, de la continuidad”, dijo consultado por el tema en entrevista con Radio Universo.

Si bien el registró contó con el visto bueno del comité político del comando y también encontró respaldo en Chile Vamos una vez que se iniciaron las críticas, en horas de la tarde de este miércoles las voceras de Matthei salieron a poner paños fríos ante el desencuentro con republicanos.

La diputada Ximena Ossandón (RN) recalcó en que el foco del video no es Kast, sino que principalmente cuestionar al gobierno y la candidata oficialista.

“La verdad es que es una profunda crítica al gobierno y a la candidata de continuidad. Este gobierno defraudó a la gente que hoy está peor que hace cuatro años, con miedo a la delincuencia, con una inmigración ilegal descontrolada absolutamente. Sin pega, con dificultades para llegar a fin de mes. Este es el gobierno de Monsalve, de las fundaciones truchas, del robo de computadores. Eso es lo que se destaca", remarcó.

Paula Daza, en tanto, apuntó que el clip fue una manera de buscar cercanía con el voto joven, a través del lenguaje.

“Este video fue una forma distinta de conectar con los jóvenes, hablándoles en su propio lenguaje y su manera. La grabación estuvo llena de energía y también hacía mucho calor, pero eso no impidió que todos disfrutaran el momento. Algunos hasta animaban a Evelyn a sumarse con sus pasos de baile. Entre risas y conversaciones, ella compartió con los bailarines sus ideas sobre el presente y el futuro. Al final nos quedó claro que a veces tenemos que relajarnos un poco y mirar las cosas con más humor”, dijo.