    Política

    Vodanovic descarta idea de coalición con el FA y el PC: afirma que el PS “no tiene preferencia” entre partidos

    La timonel del PS planteó que no se debería “estar buscando la división”, afirmando que su colectividad aboga por un "conglomerado lo más amplio posible".

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Con miras a ser oposición en el gobierno de José Antonio Kast, diversos integrantes de los partidos -ahora- oficialistas han especulado sobre cómo enfrentarán la nueva administración.

    En ese escenario, la diputada del Frente Amplio (FA) Lorena Fries, en entrevista con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, planteó que su ideal sería ver al Partido Socialista (PS) “en un trío, con el Frente Amplio y el PC. Creo que ese debiera ser el domicilio, obviamente”.

    “Me parece que eso arma un espacio potente de elaboración de la izquierda en este país, con distintas visiones y luego una visión más que va, entre paréntesis, desde la socialdemocracia pasando por un socialismo de izquierda y pasando por la visión del PC”, señaló.

    En diálogo con radio Duna, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, fue consultada por esta idea, y afirmó que no le pareció acertada.

    El PS no tiene preferencia ni por un partido ni por otro, sino más bien por constituir un conglomerado lo más amplio posible, con otros actores además, porque aquí hoy día la representatividad no está solo en los partidos políticos, sino en otras instancias. Y por lo tanto, hay que ampliarse", sostuvo.

    En esa línea, planteó que no se debería “estar buscando la división”. “Entonces, a mí no me parece esto de ir con el Frente amplio y el PC para un lado, dejando al otro para el otro”.

    “No creo que sea el momento tampoco de ese análisis, si ni siquiera hemos hecho el diagnóstico, cómo vamos a tomar conclusiones", se cuestionó.

    Respecto a las declaraciones del diputado Raúl Soto (PPD) sobre que el 11 de marzo se acabaría la coalición de gobierno, la senadora señaló: “Yo creo que la coalición terminó antes, porque nosotros hoy día tenemos una coordinación que incluye a la Democracia Cristiana”.

    Vodanovic planteó que el conglomerado “que ha sido el sostén del gobierno desde el Partido Liberal al Partido Comunista termina, obviamente, con el gobierno, pero yo creo que terminó antes, porque en paralelo se superpuso la campaña de Jeannette Jara, que tuvo una coalición más amplia”.

    “Hoy día, esa coordinación existe, está funcionando, nosotros vamos a tener incluso un cónclave a fines de mes, por lo tanto, aquí el ánimo, más que los nombres o los conglomerados, es trabajar en unidad", sostuvo.

