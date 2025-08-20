SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE

El Mandatario, en su visita a la Región del Ñuble, hizo hincapié en la votación en la Cámara de Diputados de la iniciativa que crea el nuevo Financiamiento público para la Educación Superior (FES).

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

El Presidente Gabriel Boric este miércoles reforzó el llamado que hizo en la jornada de ayer al Parlamento para aprobar el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que crea el nuevo Financiamiento público para la Educación Superior (FES).

El Mandatario entregó estas nuevas declaraciones desde Coelemu, Región del Ñuble, donde en horas de esta mañana encabezó la firma del convenio que amplía la cobertura de la Red Local de Apoyos y Cuidados.

En la parte final de su alocución, el Mandatario se dirigió a los vecinos presentes, para relevar una de sus promesas de campaña en materia educativa. Esto, porque el proyecto FES se vota este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados.

“No queremos que por el derecho a la educación terminen con una deuda y una mochila pesada. Por eso hoy día, o a más tardar mañana, se vota en el Parlamento un proyecto de ley que nos comprometimos y que nos va a ayudar también en la esencia de lo que nosotros entendemos por buena política, que es terminar con el Crédito con Aval del Estado y pasar a un nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior”, dijo.

Y luego se dirigió al Congreso: “Yo le quiero pedir hoy día desde acá, desde Coelemu, a los parlamentarios que voten con una mano en el corazón, que voten pensando en las familias que tienen deuda, que voten pensando en aquellos estudiantes que han pagado muchas veces más de tres veces de lo que les costó su carrera".

“Esto no se trata de propinarle una derrota o una victoria al gobierno. Se trata de personas esforzadas que fueron a la universidad, a un instituto profesional, a un centro de formación técnica, que buscaron alternativas para mejorar su calidad de vida, para subir en la escala social, y que producto de una política pública que no fue bien diseñada en su momento, terminaron con una pesada mochila que les ha impedido surgir”, remarcó.

En esa misma línea, Boric apuntó: “Nosotros esperamos que hoy día se apruebe en la Cámara de Diputados para que podamos seguir tramitándolo y así las familias puedan ver aliviada de manera muy significativa su deuda y tengamos un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior”.

Más sobre:Gabriel BoricCAEFESParlamentoCongreso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Jordania restablece el servicio militar obligatorio en medio de crecientes amenazas a la seguridad regional

Rusia califica como “bofetada” a Zelenski el mapa de Ucrania presentado por Trump con zonas ocupadas

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

Ramírez desdramatiza incorporación de Calisto a pacto del FRVS tras exclusión en lista de Chile Vamos

6 pequeños cambios en tu gato que podrían indicar problemas en su salud

Alcalde de Curacaví denuncia falta de carabineros en la comuna y apunta que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”

Lo más leído

1.
“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

“Evita su consumo”: Carozzi, Nestlé, Ideal, Unilever y CCU arremeten contra Minsal por nuevo mensaje en alimentos con sellos

2.
Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

Tras nuevo traspié sobre su programa de primarias: Jeannette Jara lamenta “imprecisión” en dichos sobre el aborto libre

3.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

4.
De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

De Carmen Hertz en Arica a Sabas Chahuán en Valparaíso: las novedades de último minuto en la inscripción de candidatos del oficialismo y la DC

5.
“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

“Lamentamos este tipo de actitudes”: aerolínea se queja por el comportamiento de los futbolistas de Peñarol de Brayan Cortés

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Protestas y barricadas en La Habana: cubanos cortaron las calles por escasez de agua

Cámaras de seguridad captan violenta encerrona a una mujer en Puente Alto

Cámaras de seguridad captan violenta encerrona a una mujer en Puente Alto

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Maduro responde a Trump luego que EE.UU. desplegara tres destructores en el límite del mar de Venezuela

Servicios

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 20 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

Estas son las comunas en las que es feriado el miércoles 20 de agosto

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Independiente vs. Universidad de Chile por TV y streaming

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE
Chile

“Voten con una mano en el corazón”: Boric refuerza llamado al Parlamento para aprobar proyecto que pone fin al CAE

Ramírez desdramatiza incorporación de Calisto a pacto del FRVS tras exclusión en lista de Chile Vamos

Alcalde de Curacaví denuncia falta de carabineros en la comuna y apunta que “la delincuencia ya está saliendo de las zonas urbanas”

Menores precios del litio generan duro impacto en los resultados trimestrales de SQM
Negocios

Menores precios del litio generan duro impacto en los resultados trimestrales de SQM

Presupuesto 2026: expertos del comité de PIB tendencial proyectan que Hacienda lo fijará entre 2,2% y 2,4%

Estudio de educación financiera UC: personas de tercera edad y con menor escolaridad presentan mayores brechas en inclusión

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U
Tendencias

Qué es una ciclogénesis, el fenómeno del tiempo que hace peligrar el partido de la U

6 pequeños cambios en tu gato que podrían indicar problemas en su salud

Qué dijo Maduro sobre el despliegue de “millones de milicianos” para responder a las “amenazas” de EEUU

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Betis vs. Alavés por la liga española

De héroe a desplazado: la extraña noche que vivió el capitán Gabriel Arias en la clasificación de Racing

Técnico de Peñarol culpa al árbitro Wilmar Roldán de la eliminación en la Copa Libertadores

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo
Finde

4 restaurantes de Lima destacados entre los 50 mejores del mundo

Supergrass en Chile: lo que debes saber del esperado debut de la banda a 30 años de su disco I Should Coco

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes
Cultura y entretención

En Netflix y con María Paz Grandjean: la adaptación de Limpia de Alia Trabucco revela sus primeras imágenes

Entre esclavos, azúcar y deudas: Bernardo O’Higgins y sus duros últimos años en el Perú

Álex de la Iglesia: “Hay gente que está haciendo cosas muy interesantes con la IA, pero yo no creo que sea cine”

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?
Mundo

¿Donald Trump realmente ha puesto fin a seis guerras?

Trump describe a Netanyahu como un “héroe de guerra” a pesar de la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional

Israel aprueba polémico plan de asentamientos en Cisjordania

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos
Paula

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones