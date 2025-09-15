Winter por su derrota en las primarias: “La identificación total con un gobierno tiene un peso y me pesó”

Valparaiso, 26 de abril 2025. El diputado y precandidato presidencial del frente amplio Gonzalo Winter sostiene un encuentro con sus adherentes en Valparaiso. Raul Zamora/Aton Chile

El diputado y excandidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, abordó su derrota en las primarias realizando una autocritica respecto a su campaña, indicando que “la identificación total con un gobierno tiene un peso y me pesó”.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario reconoció que Jeannette Jara, ganadora de las primarias oficialistas, fue “mejor candidata que yo en todos los aspectos”.

Winter destacó el liderazgo de su contendora y subrayando que la experiencia en el Ejecutivo de la exministra “fue altamente valorada por la ciudadanía” y esto fue un factor clave frente a su propia falta de experiencia ejecutiva.

Sin embargo, el diputado afirmó que “ en ningún caso me arrepiento de haber sido candidato “, agregando que hizo su mejor esfuerzo durante la campaña.

Además, añadió que se siente parte del “Jarismo”. “Me siento un entusiasta de la campaña de Jeannette Jara”. Asimismo, restó relevancia a la militancia comunista de Jara: “Ella está presentando un proyecto nacional”.

Respecto a su reelección como diputado, Winter sostuvo que no siente que incumpla una promesa y que para el este es un tema serio ya que tiene que dar todo de él para volver a “ganar la confianza de los ciudadanos, que me la dieron hace cuatro años”.

“De manera muy masiva. Y hoy día tengo la responsabilidad y la obligación, con toda humildad, de ir a pedir voto a voto como corresponde. Y creo que tengo mucho que aportar”, agregó.