Zalaquett por reuniones en su casa: “Me siento orgulloso de lo que he hecho, voy a seguir haciéndolo, pero tomando las precauciones”

El lobbista y exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, se refirió a las polémicas reuniones en su departamento, donde se organizaban diferentes conversaciones entre empresarios y autoridades, como ministros y parlamentarios.

En una entrevista a ExAnte, el ingeniero comercial señaló: “Tengo una tranquilidad al 100%. Por el contrario, yo me siento orgulloso de lo que he hecho. Y lo volvería a hacer. Y voy a seguir haciéndolo, pero tomando las precauciones”.

El caso salió a la luz luego de que se conociera el encuentro que sostuvieron los ministros Nicolás Grau (Economía) y Maisa Rojas (Medio ambiente) con empresarios de la industria salmonera en casa de Zalaquett. Desde entonces, ya son numerosos los casos de secretarios de Estado y parlamentarios que han sincerado haber participado en alguna reunión en el departamento del lobbista en Lo Barnechea.

“No se puede dialogar hoy día en Chile. Lo único que yo he buscado es el diálogo”, señaló Zalaquett justificando las reuniones en su hogar, agregando que “estamos en un mundo que no conversa, que no llega a acuerdos en nada, en ninguna reforma”.

En esta línea, el ingeniero comercial asegura que “si hubiera ganado el Apruebo jamás hubiera habido más reuniones en mi casa”. Asimismo, afirmó que “he tratado de ayudar a este gobierno. Porque hay dos mundos que se enfrentan. Y así estamos estancados”

Además, Zalaquett cuenta que es en la época de Pinochet cuando se le ocurre la idea de invitar gente a su casa a comer, tanto personas de derecha como de izquierda.

Estas declaraciones se enmarcan en medio de las múltiples acciones que han surgido por este caso. La Contraloría General de la República ofició el pasado viernes 5 de enero a seis ministerios, señalando que las secretarías de Estado tienen 10 días hábiles para responder. Por otra parte, la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputados anunció el martes que iniciará una investigación para aclarar si se vulneró la Ley de Lobby en el caso de los parlamentarios que participaron los encuentros.

Frente a los cuestionamientos, el exjefe comunal afirmó no haber incurrido en ninguna falta, asegurando que “si me he tenido que vincular con alguna autoridad de gobierno para un cliente mío, siempre ha sido por ley de lobby. Pero esto no tiene nada que ver”.