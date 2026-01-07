SUSCRÍBETE POR $1100
    Sernac y Entel llegan a acuerdo compensatorio que beneficiará a más de 2 millones de personas

    Luego que la operadora realizara un proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos que comenzarían a regir a partir del 1 de enero de 2023.

    Dragomir Yankovic/Aton Chile

    Luego de meses de trabajo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y Entel llegaron a un acuerdo a través de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), que comenzó luego que la compañía telefónica realizara un proceso de no renovación y oferta de nuevos contratos que comenzarían a regir a partir del 1 de enero de 2023.

    Ante este escenario, según informó el Sernac, se inició un PVC que culminó con un acuerdo que establece que 2.633.487 de consumidores de servicios de telecomunicaciones móvil, fijo y televisión de pago, que se vieron afectados por estos cambios, sean compensados.

    Las compensaciones e indemnizaciones acordadas alcanzan un monto total de $8.500.243.960, los que se distribuyen en dos grandes grupos.

    23 Octubre 2025

    El primer grupo incluye a 132.566 consumidores, quienes serán compensados con un monto promedio de $17.071, correspondiente a restituciones. En total, suma $2.263.079.400.

    El segundo grupo considera a 2.500.921 de personas, que recibirán un monto promedio de $2.493 por errores de información. En total, suma $6.235.725.024.

    Además, los consumidores que reclamaron ante el Sernac hasta el 18 de diciembre de 2025 recibirán un monto adicional por el denominado “costo de reclamo”.

    Cómo se pagará

    Según informó el Servicio, los mecanismos de pagos de la empresa dependerán de la situación de cada beneficiario.

    • Clientes sin deuda: Bonificado o descontado automáticamente de la boleta.
    • Clientes con deuda: Bonificado al monto adeudado.

    Diferente es el caso de quienes ya no son clientes de la empresa de telecomunicaciones.

    • No cliente y sin deuda: Transferencia bancaria a la cuenta rut de BancoEstado.
    • No cliente y con deuda: Bonificado al monto adeudado y el saldo, de existir, mediante cuenta rut.
    • Beneficiarios sin cuenta rut activa: Emisión de un vale vista electrónico que podrá ser cobrado en cualquier sucursal bancaria o financiera del país con la cédula de identidad. La institución bancaria o financiera será informada por Entel.

    Otras medidas

    Como medidas adicionales, Entel se comprometió a implementar una serie de medidas en sus comunicaciones y procedimientos para el término y propuesta de nuevos contratos.

    Entre ellos, Entel sólo podrá ejercer su derecho de no renovación una vez transcurrido un plazo de duración inicial fijo y común para todos los clientes. Lo anterior, basado en parámetros objetivos y no discriminatorios.

    También, de proponer un nuevo contrato, se deberá dejar claro que el consumidor puede aceptar o rechazar. La voluntad del consumidor debe ser inequívoca y concluyente y el silencio, en ningún caso constituirá, aceptación.

    Adicionalmente, la empresa telefónica se comprometió a informar a los consumidores los alcances de este acuerdo mediante una serie de canales de comunicación.

    El Sernac recalcó que la información sobre el universo de consumidores y los montos será determinada y verificada por un informe de auditoría externa.

