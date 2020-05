Alfredo Moreno: “Si se determina que el MOP tiene la razón, habrá una devolución muy significativa a los usuarios”

En forma sorpresiva, el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, hizo este viernes un anuncio sobre las tarifas del TAG: la revisión de los contratos hecha a tres concesionarias: Vespucio Norte, Vespucio Sur y Autopista Central, obligará a una baja en los valores de los pórticos, varias de las cuales ya fueron aplicadas o están próximas a hacerlo.

Pero no es todo. La revisión del MOP determinó que las cláusulas de los contratos están mal aplicadas desde hace varios años, por lo que decidieron llevar a arbitraje a las concesionarias. El fallo de estas instancias es escalable a la Corte Suprema, por lo que será esta instancia la que tendrá la última palabra. Por lo pronto, las concesionarias ya manifestaron su rechazo a la decisión del MOP.

¿Cuáles son las bajas en concreto que se generarán?

Las bajas dependen de cada una de las autopistas, porque en cada una se cumple el contrato de manera diferente. Donde hay mayores modificaciones es en la Autopista Central, en cambio en Vespucio Sur hay leves modificaciones y Vespucio Norte está en un caso intermedio. Estos cambios ya se están haciendo. Sin perjuicio de ello, estamos todavía en discusión por rebajas adicionales, que ellos han reclamado que no corresponden por temas técnicos, que estamos trabajando con ellos y que podría significar que haya rebajas adicionales.

¿Cuándo comenzó esta revisión de los contratos?

Hemos estado preocupados de los contratos de las autopistas urbanas desde hace muchos meses. Ya el año pasado se hicieron los cambios relativos a reajustes. Estas carreteras tenían reajustes del 3,5% real anual, lo que significa que en todo este tiempo han subido del orden del 80% real las tarifas base. Si hubiera continuado igual habría subido otro 70% real. Eso se ha eliminado y ahora la tarifa base solo va a crecer por inflación.

Hicimos cambios también para las personas que tenían inhabilitado el TAG y que tenían multas muy elevadas, incluso con una nueva ley que permitió superar ese problema y se modificó la tarificación para motos. Desde hace mucho tiempo ha habido preocupación, sobre todo sobre este tema que son las tarifas de saturación y punta que es muy importante, porque son tres y dos veces más alta que la tarifa base. En las últimas semanas hemos estado investigando el contrato y su cumplimiento, además de las velocidades específicas en que se estaba realizando el tráfico.

¿Qué instancia analizará las discrepancias en los contratos?

Cada uno de estos contratos tiene una comisión conciliadora que luego se transforma en arbitral. Son ellos los que tienen que definir cualquier diferencia entre la Dirección de Concesiones, el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria. Es una comisión formada por tres partes, una nombrada por cada una de las partes y una de común acuerdo. Estas primero intentan conciliar las posiciones y si no lo logran pasa a ser una comisión arbitral, y decide y luego las partes pueden acudir con un recurso de queja a la Corte Suprema, que es donde ¿finalmente se interpreta cuál es el correcto sentido de cada cláusula del contrato.

¿Cuándo se ingresarán estos requerimientos?

Ya existe un requerimiento presentado en una de las autopistas y en los próximos días se presentarán los próximos requerimientos por parte de MOP o de las autopistas, pidiendo la intervención de estas comisiones, para que zanje este punto que es muy importante, porque no solo define las tarifas actuales, sino también el pasado. SI se determina que el MOP tiene la razón, habrá una devolución muy significativa a los usuarios por los años transcurridos en los cuales se ha cobrado mal, y que dependiendo de la autopista podría ser cinco, seis años de malos cobros. Y, además, define cómo va a ser el cobro en los años que restan. En promedio estas autopistas tienen quince años remanente, y dependiendo de cómo se interprete y aplique esta cláusula, naturalmente vamos a tener una tarificación distinta de estas autopistas urbanas hacia el futuro.

¿Qué visión tienen las empresas sobre los cobros en años anteriores?

Las concesionarias tienen una opinión que es diferente a la que hace el MOP respecto de las cláusulas del contrato. Ellos interpretan que las cláusulas que establecen la obligatoriedad de reducir las tarifas cuando no hay congestión es solamente facultativa, es decir, solo la aplican cuando lo estiman conveniente. Es a voluntad y no una obligación, a pesar de que el contrato establece lo contrario. Eso es lo que vamos a revisar en estas comisiones conciliadoras y luego arbitrales.

¿Se revisarán contratos con otras concesionarias?

Existen otras dos concesionarias, Túnel San Cristóbal y Costanera Norte. EN el primer caso, producto de la construcción de Vespucio Oriente, que interfiere mucho con el túnel, se estableció una estructura tarifaria fija, por lo que no tiene la situación de las otras tres. Por lo tanto, el túnel no tiene un problema con sus tarifas, que es equivalente a la que se tuvo en 2018. Sin embargo, es posible que en el túnel también haya habido diferencias en los cobros, porque el contrato cuando no estaba en este período especial era igual que las otras tres autopistas. Entonces puede ser que en 2017 y 2018 haya habido una diferencia de tarifas, en cuyo caso también va a ser parte de una discusión en la comisión arbitral.

En el caso de Costanera Norte, el contrato es diferente, no tiene una revisión trimestral como las otras, pero sí cambia sus tarifas una vez cada seis meses. Los conceptos por los cuales se cambian son iguales a las otra tres. Ahora no le corresponde una rebaja, peor sí va a tener que rebajar a partir de julio producto del tráfico más reducido que hemos tenido en este semestre.

De la misma forma que expliqué respecto del túnel, de todas formas, las tarifas de Costanera Norte van a ser revisadas para asegurarnos que no haya habido una diferencia de alguna tarifa en el pasado que pudiese haber sido cobrada en forma incorrecta. Básicamente cualquier modificación por los tráficos de este semestre, en el caso de Costanera Norte se van a aplicar desde el primer de julio, que van a ser equivalente a la que estamos teniendo en las otras autopistas.