Andrea Repetto advierte que hoy es un riesgo bajar los impuestos: “Y esto de los combustibles lo vuelve más riesgoso aún”

El tema fiscal sigue en el centro de la discusión. La economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, abordó los desafíos del nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast y su plan económico, al mando del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Dentro de las medidas que ha anunciado el jefe de la billetera fiscal destacan la rebaja la tasa de impuesto a las grandes empresas -del 27% al 23%-, la reintegración del sistema tributario y un recorte del gasto público.

“La rebaja tributaria es el impuesto de primera categoría. Y eso no se paga solo. El ministro cita la Comisión Marfán, donde yo estuve, y la Comisión Marfán dice que sí, genera más crecimiento, pero no se paga solo, así que tiene que compensar esto”, dijo Repetto en conversación con radio Duna.

“Entonces, ¿Cómo vamos a compensar? En la cabeza del ministro, por lo menos lo que él describe, con crecimiento. Vamos a crecer más. Eso por sí solo, ya sabemos que no es suficiente, entonces tiene que hacer otras cosas más para el crecimiento", agregó.

En la foto: Andrea Repetto. FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

La economista planteó que es fundamental que “primero veamos si tenemos los recursos suficientes” para financiar la rebaja de impuestos y la reintegración tributaria, la que -aseguró- implica “un monto adicional”.

En esa línea, Repetto puntualizó que, si se busca financiar mediante una reducción del gasto público, tal como ha sugerido el gobierno, es fundamental determinar si esta es sustantiva y permanente en el tiempo.

Precio de las bencinas

En medio de este debate, la directora de la Escuela de Gobierno de la UC señaló que el precio del petróleo y el alza de las bencinas, debido al conflicto en Medio Oriente, implican un riesgo mayor, ya que suponen “menos recaudación”.

“Es un riesgo bajar los impuestos ahora. Es un riesgo, siempre lo ha sido, y esto de los combustibles lo vuelve más riesgoso aún, lo hace más difícil, hay una estrechez más grande. Y si el ministro cree que la única manera de financiar eso es reduciendo el gasto y hay espacios para hacerlo, partamos por ahí. Veamos si eso es verdad. Porque nadie le ha puesto nombre a los US$ 6.000 millones”, señaló.