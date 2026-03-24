Andrea Repetto por Mepco: “Puede que la guerra dure poco y se van a tragar un problema político muy importante”

El aumento a los combustibles anunciado por el Ejecutivo este lunes generó fuertes debates y cuestionamientos sobre si existían alternativas para manejar la crisis sin limitar el sistema de subvención conocido como Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco).

Esta mañana, la directora de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Andrea Repetto, conversó con Radio Pauta sobre el alza del combustible y la “apuesta” del Gobierno en esta materia. “Aquí hay una apuesta que hacer, si al final lo que no sabemos es cuán larga va a ser la guerra”, frente a ello problematizó sobre la situación fiscal, cuestionando si el Estado podría haber efectivamente esperado algún cambio geopolítico.

La noche de este lunes el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, lanzó un paquete de siete medidas para amortiguar el peso de la decisión que finalmente tomaron sobre el Mepco; limitarlo. Los cambios anunciados al mecanismo que estabiliza los precios de los combustibles, que le habrían estado costando al fisco cerca de US$140 millones semanales, significarán un alza de hasta $370 por litro en las gasolinas y cerca de $580 en el diésel.

“Esto va a ser un buen rato”, afirmó la académica respecto de la situación con el precio del petróleo a nivel mundial producto de la guerra entre Irán y Estados Unidos. “Esta recuperación no viene luego y– el Ejecutivo– tiene en su cabeza otros usos para los recursos fiscales que no son estos. Los recursos fiscales son estrechos, no ahora, los son desde hace mucho rato atrás, las holguras ya eran negativas cuando asumió el gobierno pasado", sopesó.

Pero también comentó que “puede que la guerra dure poco y se van a tragar un problema político muy importante. No sabemos”.

Acerca de la reducida caja fiscal que recibió el Gobierno de José Antonio Kast, ante lo que el nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó un recorte del 3% en todas las carteras, lo que bordea el 1% del PIB chileno. En relación a ello, Repetto dijo: “Aquí hay un gobierno que quiere detener esto, que quiere gastar menos, que quiere achicar el Estado, que quiere recaudar menos y esto que está haciendo va en esa línea. ¿Tenía que hacerlo? No necesariamente".

Respecto del alza, la especialista aseguró que se materializaría con fuerza en abril, por lo que enfatizó que el Gobierno necesita apoyo político: “Tiene que no solamente convencer algunos votos de la oposición para que aprueben las medidas compensatorias, sino que también de sus propios parlamentarios, quienes tienen que explicarle al país por qué el Estado esta vez no los puede proteger”.

Frente a ello agregó que “el convencimiento tiene que ser más allá de que no tenemos plata, porque tiene que juntarlo con esas otras cosas que va a hacer, como rebajar los impuestos”. El recorte del impuesto a las grandes corporativas del 27% al 23%, que si bien busca fomentar el crecimiento en la economía, se traduce en un 5% menos a recaudar por el fisco, por lo que la directora argumenta que la falta de financiamiento adecuado podría complicar esta estrategia.

El decreto del ministro Quiroz, además de dar cuenta de un alza en los precios, anunció el congelamiento de las tarifas del transporte público, lo que para Repetto se traduce en un problema para el futuro, dado que “en algún momento las vas a tener que descongelar, y fue el mismo problema que tuvieron en el estallido social, que se congeló el transporte público y se cancelaron las tarifas eléctricas por mucho tiempo y después hubo que descongelarlas y eso se notó también en la vida diaria de las personas”, a lo que calificó como un “juego temporal”.