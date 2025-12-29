Arauco del grupo Angelini presenta proyecto eólico interregional por más de US$600 millones

Arauco presentó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) un proyecto eólico avaluado en US$625 millones y que se ubicará entre la Región del Biobío y la del Ñuble, donde el grueso de las operaciones estará en la zona más al sur.

La iniciativa “Parque Eólico Tulipanes” consistirá en la construcción y operación de un parque eólico conformado por 57 aerogeneradores de 7,2 MW de potencia unitaria, que en conjunto generarán una potencia total de hasta 410,4 MW.

Además, el proyecto de la firma de Empresas Copec, holding del grupo Angelini, considera un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (Bess, por sus siglas en inglés de Battery Energy Storage System) y una línea de transmisión de circuito simple de 220 kV, de una extensión aproximada de 28 km.

“La energía generada será transportada y finalmente aportada al SEN a través de la conexión del Proyecto, a través de la Línea de Transmisión, con la Subestación Las Canteras y de esta forma contribuir a satisfacer la creciente demanda energética que se registra a nivel país”, explicaron sobre el objetivo del proyecto.

El parque eólico también contará con un edificio de control, almacenes, caminos internos, una red eléctrica subterránea y sistemas de manejo de aguas servidas.

Ante este contexto, las partes y obras del proyecto se emplazarán en la comuna de Quilleco y Los Ángeles, Región del Biobío, y también se considera el transporte de insumos por vías públicas que atraviesan las comunas de Quilleco; Los Ángeles, Tucapel; Cabrero y Yungay, esta última perteneciente a la provincia de Diguillín, región del Ñuble.

“Las partes de las obras se ubican administrativamente en la Región del Biobío, algunas actividades de transporte de insumo se realizarán en la Región del Ñuble”, dijo la firma ante el Seia para explicar el carácter interregional del proyecto.

En tiempos, el proyecto contará con una fase de construcción de una duración estimada de 19 meses y una fase de operación con una duración estimada de 420 meses (35 años). La fase de cierre se estima que se pueda extender por aproximadamente 12 meses.

Según el informe presentado vía la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), se estima que la fecha estimada del inicio de construcción sea el 1 de julio de 2028 y termine el 1 de enero del 2030.

Las obras permanentes consideran 308,74 hectáreas, casi la mitad del terreno del Parque Metropolitano.

En términos de empleo, se espera una mano de obra promedio en construcción de 361 personas y un máximo de 564. En el momento de operación, la cifra promedio cae a 10 y un 25 máximo de puestos de trabajo.

Uno de los de mayor inversión

De acuerdo con el portal del Seia, el nuevo proyecto eólico de Aruaco es el cuarto proyecto solo eólico de mayor valor ingresado este año.

El primero es el “Parque Eólico Alto Los Muermos” por US$1.000 millones de Factor Energía. El segundo es el “Parque eólico Trumao” de la alemana wpd por US$700 millones. El tercero es “Parque eólico Mirador del Sur” por US$650 millones y también de Factor Energía.