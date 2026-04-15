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    Arturo Squella asegura que la reducción de impuesto corporativo es “la que menos relevancia tiene”

    Según el presidente del Partido Republicano, la baja al Impuesto Corporativo sería la medida "menos relevante" entre las que se anunciarán hoy en Cadena Nacional.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Arturo Squella defendió la necesidad de hacer a Chile nuevamente un país competitivo.

    El presidente de Partido Republicano, Arturo Squella, abordó las medidas contempladas en el Plan de Reconstrucción Nacional para estimular la economía y cuyos ejes centrales serán anunciados esta noche por el presidente José Antonio Kast en cadena nacional, en el marco de la denominada ley Miscelánea.

    Una de las iniciativas que ha generado más controversia en los últimos días es aquella que reduce el impuesto de primera categoría, de 27% a 23%, y que en palabras del propio gobierno es “irrenunciable”.

    En conversación con T13 Radio, Squella puso paños fríos y aseguró que la reducción de ese tributo es menos relevante comparada con las otras grandes medidas que se anunciarán.

    “Para ser franco, yo creo que es la que menos relevancia tiene, desde el punto de vista de las grandes medidas que se están apuntando. Mucho más relevante es dar certezas jurídicas, mucho más relevante es el poder contar con alguna medida que te permita enfrentar lo que es el exceso de judicialización que se da después de que se aprueban los proyectos”, dijo.

    “En definitiva, yo creo que ahí va a estar el corazón de los estímulos para la inversión y también, creo yo, que va a estar el corazón del debate,” agregó.

    Arturo Squella dijo que más importante que los impuestos es la certeza jurídica.

    Bajar impuesto atrae inversión extranjera

    La baja al impuesto corporativo ha sido especialmente criticada desde la oposición porque supuestamente beneficia a los más ricos, al empresariado, justo en momentos en que el costo de la vida aumenta debido al alza histórica que han experimentado los combustibles luego que el gobierno decidiera neutralizar el Mepco.

    En esa línea, Squella defendió igualmente la iniciativa que recorta el impuesto de primera categoría y en su opinión hoy en día ya no existe la lógica de “esto es en beneficio de los ricos y en desmedro de los pobres”.

    Además, defendió la necesidad de hacer a Chile nuevamente un país competitivo.

    “Acá hay una posición, una estrategia política que ganó la elección que apunta precisamente a decir, ‘mire, si Chile no vuelve a ser verdaderamente competitivo para poder atraer la inversión (extranjera), simplemente van a elegir Perú, van a elegir Brasil, van a elegir Argentina’”, declaró.

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    Más sobre:SquellaEconmíaPolíticaimpuestos

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