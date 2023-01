Autopréstamo, separación de la industria de AFP y PGU: los tres temas de la reforma previsional donde el economista Eduardo Engel propone cambios

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados sigue recibiendo invitados para que expongan sobre la reforma previsional que ingresó el gobierno hace un par de meses. En ese contexto, este miércoles asistió a hacer una presentación del proyecto el economista Eduardo Engel Goetz.

Allí, el académico de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, dijo que “hay un consenso en los objetivos, a pesar de que a veces se pierde un poco de vista esto”, y señaló que entre los principales objetivos están aumentar la tasa de cotización, mejorar las pensiones de quienes no se benefician mayormente con el nuevo sistema, crear un fondo solidario como parte del sistema contributivo, mejorar el funcionamiento del sistema reduciendo costos, con más competencia, abordar diversas razones que llevan a cotizar menos, y resolver inequidades de género.

Sin embargo, también comentó que “hay diferencias en cómo se logran” esos objetivos, y en algunos casos hay “grandes” diferencias. Sobre esto último, Engel abordó tres temas particulares: la Pensión Garantizada Universal (PGU) en el 10% de ingresos más altos; la separación de la industria de AFP, dividiendo las actividades de soporte versus inversiones; y los autopréstamos que permite el proyecto.

PGU

Respecto del primer punto, Engel explicó que en lo que respecta a la PGU el proyecto “propone terminar con la exclusión del 10% de más altos ingresos. El proyecto elimina el requisito de focalización a partir del año 2030, es decir, en este momento solamente el 10% de más altos ingresos no está recibiendo la PGU y eventualmente la recibiría”.

Sobre ello, agregó que “según el informe financiero del propio proyecto, esto significa que una parte bien importante de los recursos adicionales asociados a la PGU se irían para este 10% de mas altos ingresos. Cuando esto comienza, en 2030, sería un 18% de todas estas platas, son aproximadamente US$400 millones, eso es harta, harta plata. El asunto empeora de acá al 2050, pasa a ser un 26% del total (...) El informe del Consejo Consultivo Previsional alerta que esto va a ir subiendo en el tiempo llegando a 26%, también se advierte que los principales beneficiados no son solo del decil con más ingresos, sino también son hombres”.

Por lo tanto, Engel consultó a los diputados: “planteo la pregunta, si esta medida, es decir, la parte de terminar con el elemento de focalización que tiene la PGUu, se justifica en un escenario incierto respecto a la mayor recaudación que va a generar la reforma tributaria, donde hay un montón de proyectos de ley y desafíos grandes que tenemos para los próximos años, décadas, y desde una perspectiva también de género”.

Separación de la industria de AFP

Luego habló del ”segundo gran tema”, esto es, respecto de la separación de la industria, donde mencionó que entre los objetivos del gobierno para hacer esta propuesta, está aprovechar las mejores economías de escala y que eso se traspase a afiliados, resultando en mejores pensiones.

“Ahí constato diferencias importantes al cuantificar los beneficios potenciales de esta parte de la reforma. El gobierno en un infomre reciente concluye que son aproximadamente US$380 millones anuales en el ahorro directo en comisiones, un asesor de las AFP emite también un estudio cuestionando la metodología. No tengo los datos ni el tiempo tampoco para estudiar en detalle este tema, pero lo que sí creo conveniente para que ustedes legislen mejor, es tener estos números con un acuerdo técnico amplio”.

Sobre ello, dijo que “una propuesta posible es convocar a un comité técnico que se asesore con organismos internacionales especializados en temas de pensiones y llegar a cuál es la ganancia potencial que se podría tener con esto, ver si está cerca de la cifra del gobierno”.

Pero más allá de esa propuesta, también abarcó el fondo del asunto. En esa línea, Engel propuso un diseño alternativo al que tiene el proyecto de ley respecto del IPS reforzado, el llamado Administrador Previsional Autónomo (APA) que crea la reforma para las actividades de soporte. “Mi propuesta es una entidad pública, pero liviana y que subcontrata funciones, es decir, no sería el IPS. Por ejemplo, en lo que es atencion a público se puede licitar. El IPS corre con ventaja porque tiene una experiencia grande con la red de lugares de atencion de público, pero no puede dormirse en los laureles porque básicamente esa licitación la puede perder cuando se relicite. Lo mismo ocurriría con la recaudación, se licita y en este caso Previred sería quien corre con ventaja”.

También planteó mejoras sobre el funcionamiento del Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y los Inversores de Pensiones Privados (IPP). En particular, para fomentar la competencia. “El primer dato es que la demanda no responde a precios, ni con las AFP, ni con el diseño nuevo. En una larga literatura, es cierto que si nos sube al doble el precio que pagamos por los celulares todos los meses, cambiamos de empresa probablemente, pero cuando nos cambian las comisiones no reaccionamos mayormente. Eso está bien documentado”, planteó.

Pero agregó que “tenemos una experiencia en Chile interesante, valiosa, que fue introduciendo competencia por paquetes de afiliados”. Para la reforma previsional, ahora Engel propuso la “licitación de paquetes grandes de afiliados, no solamente de los nuevos afiliados, también afiliados existentes. Las personas pueden optar a no ser parte de este paquete o salirse, y sabemos que lo van a hacer algunos, pero pocos (...) El IPPA y los IPP competirían en igualdad de condiciones en estas licitaciones, y esto diferencia con un proyecto que da una ventaja importante al IPPA, porquie el default, si la personan no indica lo que quiere, va por defecto al IPPA”. Y señaló que su propuesta debería “llevar a una reducción de comisiones importantes”.

Autopréstamo

Engel recordó que la reforma previsional también permite que los afiliados puedan pedir autopréstamos con cargo a sus fondos, por un máximo de 30 UF, para afiliados que están a cinco o más años de pensionarse, monto que luego debe ser devuelto.

Al respecto, el economista explicó que en la experiencia comparada existen varios países que abarcan el tema, “sin embargo, es mucho más acotado, se estipulan condiciones bien específicas para que esto suceda, y creo que si se va a legislar, sería bueno acotarlo y ver la experiencia comparada. Esto tiene costos de adminsitracion grandes para que la gente devuelva la plata, y por lo tanto, hay un tema administrativo ahí no menor”.

Pero fue enfático al señalar que, “más importante, creo que el momento histórico en el que estamos, en que los retiros terminaron haciendo un gran daño a la previsión de las personas y a la economía en general, fueron muy comprensibles debido a que básicamente la reacción del gobienro en su momento fue lenta”. Pero cree que no es momento para “volver a tener esa opción a retiros, cuando el énfasis principal de toda esta discusión debiera ser cómo mejorar las pensiones”.