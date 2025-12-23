Banco Itaú designa al reemplazo de Kevin Cowan en su directorio

La semana pasada, el Banco Itaú informó la aceptación de la renuncia de Kevin Cowan como director independiente de la entidad, debido a su incorporación como consejero del Banco Central. Cowan asumirá en reemplazo de Stephany Griffith-Jones, quien dejará el cargo el próximo 24 de diciembre.

“El directorio agradeció el destacado aporte y contribución del señor Cowan al banco durante su período como director independiente, incluyendo su presidencia en los comités de auditoría y de directores del banco, deseándole el mayor de los éxitos en su nueva función”, escribieron desde el banco en un hecho esencial notificado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el martes 17 de diciembre pasado.

En la foto: Kevin Cowan. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Ahora, días más tarde, Itaú designó a Gustavo Ortiz en reemplazo de Cowan, también como director independiente, a partir del 1 de enero de 2026. Cowan se desempeñaba como director del Banco Itaú Chile desde el 1 de abril de este año.

Según destacó el propio banco, Ortiz es abogado de la Universidad Católica y cuenta con un máster en derecho de la New York University School of Law. Además, ha impartido cursos de derecho económico y libre competencia, derecho económico internacional y protección del consumidor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.

“Tiene una destacada trayectoria como abogado y socio en distintas entidades y firmas de abogados del país. Asimismo, el señor Ortiz fue director independiente de la Bolsa de Comercio de Santiago en 2024″, agregaron.

Junto con la renuncia del nuevo consejero del Banco Central, el directorio del banco informó, también la semana pasada, que tomó conocimiento y aceptó el desistimiento del director suplente Rogério Braga, la cual será efectiva a contar del 31 de diciembre de 2025.

En su reemplazo, Itaú designó, también en calidad de directora suplente y a contar del 1 de enero de 2026, a Azucena Arbeleche, exministra de Economía y Finanzas de Uruguay durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.