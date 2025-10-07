SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

El Banco Mundial elevó las perspectivas de crecimiento para este año luego de prever un crecimiento del PIB de 2,1% en el informe de junio.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile

El Banco Mundial mejoró las perspectivas que tiene para Chile, tanto para este año como para el próximo. Esto en un contexto donde los vecinos de Chile tuvieron una dispar tendencia a la hora de revisar las proyecciones y el Banco Mundial apuntó a un entorno externo “complejo”.

En junio de este año, el Banco Mundial ajustaba su perspectiva para el crecimiento de Chile para 2025 y la cifra llegaba a 2,1%. Ahora, con las perspectivas actualizadas con el informe de octubre, el Banco Mundial ve el Producto Interno Bruto de Chile (PIB) creciendo 2,6%.

La cifra se ubica por sobre del 2,5% que proyecta el gobierno del Presidente Gabriel Boric para este año y dentro del rango del 2,25% y 2,75% del Banco Central.

En comparación con otros organismos internacionales, las perspectivas del Banco Mundial se ubican por sobre el rango del 2-2,5% del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del 2,2% de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Para el 2026, la proyección del Banco Mundial sube de 2,2% a 2,6%.

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile

“Chile se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras”, destacó el nuevo “Reporte económico de América Latina y el Caribe” del Grupo Banco Mundial.

Otros comentarios sobre el país en el documento fueron que "Brasil y Chile están rezagados en la adopción de nuevas tecnologías“. Esto en el contexto de cómo este factor ha frenado la capacidad de crecer de las economías.

Por otro lado, el documento también menciona el rol que juega “la entrada de nuevas empresas” para impulsar la economía.“La evidencia empírica muestra que la contribución de la entrada y salida de empresas al crecimiento de la productividad es especialmente grande en países como Colombia y Chile, y la creación de empleo en Estados Unidos es impulsada de manera desproporcionada por nuevas empresas", dice el texto.

“Esto significa que el espíritu empresarial, la actividad de creación y operación de nuevas empresas, juega un papel esencial en la generación de dinamismo económico”, agrega el informe.

El panorama regional

La actualización de las perspectiva de PIB para 2025, con los vecino más inmediatos de Chile, arrojó, para este año, una baja en Argentina (de 5,5% a 4,6%), Bolivia (1,2% a -0,5%) y Colombia (de 2,5% a 2,4%).

En los que suben está Chile, Ecuador (de 1,9% a 2,3%), Paraguay (de 3,7% a 4,2%) y Perú (de 2,9% a 3%).

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile

Mientras que, en los que se mantiene respecto a la medición anterior, se ubica Brasil (2,4%) y Uruguay (2,3%).

Con lo que respecta a 2026, el panorama de tendencias a revisión se mantiene.

Ante este contexto, para el próximo año, el Banco Mundial espera que Chile crezca más que Bolivia (-1,1%), Brasil (2,2%), Ecuador (2,5%), Perú (2,5%) y Uruguay (2,2%). Mientras que, Chile se ubicaría por debajo de Argentina (4%), Colombia (2,7%) y Paraguay (3,7%).

Chile también crecería más que la región en 2025 (2,3%) y 2026 (2,5%), “el ritmo más lento entre las regiones del mundo”.

Recomendaciones

Además de las perspectivas, el Banco Mundial entregó una serie de recomendaciones en un contexto de baja en la demanda mundial, una caída en el precio de las materias primas, incertidumbre en torno a la política comercial que amenaza el acceso a los mercados y la deslocalización de firmas (nearshoring).

Además, en el ámbito interno de la región, el Banco Mundial apunta la “inflación persiste y la deuda pública se mantiene elevada (...) La flexibilización monetaria se ha desacelerado en las economías avanzadas, lo que mantiene elevados los costos del servicio de la deuda y encarece el crédito, frenando aún más la inversión, la creación de empleo y el aumento de la productividad”.

De esta forma, el informe insta a implementar reformas internas para atraer inversión y “fomentar el emprendimiento transformador: empresas de alto crecimiento que difunden tecnología, crean empleo y aumentan la productividad”.

En concreto, Banco Mundial apunta a invertir en capital humano, “apoyar reformas políticas y regulatorias que establezcan un entorno favorable para las empresas”, donde se propone “eliminar subsidios distorsivos, reformar los impuestos para impulsar la inversión e invertir en logística, energía e infraestructura digital para reducir las barreras de entrada”.

La última recomendación es ampliar el acceso a la financiación, incluida la inversión privada. “Es necesario fortalecer la distribución de riesgos, agilizar la resolución de disputas y modernizar las leyes de quiebra para mejorar la asignación de capital y proteger a los acreedores y emprendedores”, dijo el Banco Mundial.

Lee también:

Más sobre:EconomíaBanco MundialChileAmérica LatinaFMICepalBanco Central

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exmagistrada Sabaj cambia su defensa y ficha al exministro Isidro Solís para jugar su última carta en la Suprema

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Lo más leído

1.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

2.
Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

Más de 36.000 descendientes de exiliados en Chile ya han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática

3.
La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

4.
Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

Defensor de la Niñez responde acusación de Desbordes por supuesto “silencio” en casos de violencia en liceos emblemáticos

5.
Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Ossandón pide ayuda a Boric para activar reforma a “supersueldos” de funcionarios del Congreso

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país
Chile

Distrito 10 (Santiago) en Debate La Tercera-UNAB: ideas de cuatro candidatos en una de las zonas más populosas del país

Temblor hoy, martes 7 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Estudiantes de la U. de Chile realizan toma de Casa Central por causa pro-Palestina

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%
Negocios

Estados Unidos ahora adquiere participación en empresa minera: acciones saltan casi 200%

Entel confirma que estudia presentar oferta por ciertos activos de Telefónica junto a América Móvil

Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile y por sobre las del gobierno del Presidente Boric

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado
Tendencias

Quién es José “Caracas” Márquez, el expolicía acusado de liderar un brazo armado del Tren de Aragua que fue arrestado

Esta app está dirigida a personas mayores y permite hacer trámites, ver películas y televisión

Calor extremo y lluvia: anticipan una nueva semana caótica para el tiempo en Santiago

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”
El Deportivo

Mundialista argentino Sub 20 carga contra Chile tras las pifias del público: “Están disfrutando, ya quedaron afuera del otro”

Con su primer coach y a un paso del top 100: la vuelta a las raíces que ilusiona a Christian Garin

Histórico exentrenador de Udinese pone a Alexis Sánchez en su once ideal de la escuadra friulana

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla
Cultura y entretención

Manuel García a fondo: de Cuba y el Festival de Viña a por qué no ha estado en La Pampilla

Antes del Quijote: Miguel de Cervantes, una batalla naval y el origen de la herida que cambiaría su vida

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes
Mundo

Líderes europeos conmemoran segundo aniversario de atentados de Hamas con llamados a la paz y la liberación de rehenes

Clarke, Devoret y Martinis ganan el Premio Nobel de Física 2025 por sus experimentos sobre la “próxima generación de tecnología cuántica”

Con lesiones de gravedad queda menor de edad que circulaba en motocicleta e impactó con un bus RED en Santiago

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile